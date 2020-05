El Juzgado de Faltas de El Hoyo sigue funcionando a pesar de los intentos en vano del ejecutivo municipal para disolverlo

El intento de derogar la ordenanza de creación el juzgado de faltas de la localidad de El Hoyo, cuenta con dos fallos judiciales en contra, que suspenden dicha decisión del poder político del gobierno municipal. Es así que la Cámara de apelaciones del Noroeste del Chubut, el pasado 20 de abril ratificó la medida cautelar resuelta por el juzgado de primera instancia a cargo del Juez Guillermo Gregorio, quedando sin efecto la disolución de dicho juzgado, por lo que el mismo sigue existiendo y funcionando. Paralelo a la instancia contenciosa administrativa, un hecho ocurrido a pocas horas de conocido el fallo de la Cámara de Apelaciones derivo en una investigación de la justicia penal, a raíz de una denuncia contra el ejecutivo municipal.

Es válido recordar que el poder ejecutivo municipal de El Hoyo apeló en su momento la medida cautelar a la que dio lugar el Juez Gregorio, disponiendo la suspensión de los efectos de la Ordenanza Municipal 004/2020 mediante la cual el HCD aprobaba la disolución de la creación del juzgado de faltas municipal y sus respectivas resoluciones ejecutivas Nº 020/2020 y, 021/2020 y 034/2020. Resolución de la justicia en primera instancia que el pasado 20 de abril fue ratificado por la cámara de apelaciones del Noroeste del Chubut, dejando firme la medida cautelar.

Bajo dicho paraguas judicial, “El Juzgado de Faltas de El Hoyo, nunca dejó de existir ni funcionar “, afirmó su titular la Dra. Patricia Zavalia, en diálogo con Noticias de la Comarca.

Quien además reiteró que “La medida cautelar está vigente con efecto suspensivo, el juzgado de falta nunca dejó de funcionar obviamente en este momento tiene un efecto restringido y adecuado por la cuarentena, el poder judicial no habilitó que todos los juzgados funcionen abiertos, por eso aún no hay atención al público directa, aunque si en algunos casos amerita obviamente se realiza intervenciones”.

Llamativamente se sabe que el poder ejecutivo municipal de El Hoyo a pesar de sus múltiples intentos de desconocer la existencia del juzgado de faltas, a la hora de recaudar, se contradice en su postura y deja firme las sentencias de la Dra. Zavalía cobrando las multas a infractores.

Engaños y mentiras abrieron una causa penal contra el ejecutivo

La justicia investiga ahora una causa penal, en la que trata de dilucidar qué responsabilidad tiene el poder ejecutivo municipal, en relación a denuncia radicada por la jueza Dra. Patricia Zavalia, sobre la sustracción de forma engañosa de un manojo de llaves de la oficina, entregada de buena fe a la titular de la cartera de tránsito, para que el mismo fuese entregado a su secretaria, hecho que nunca ocurrió, motivando la mencionada denuncia. Esto ocurrió a pocas horas de conocido la resolución de la Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut.

Zavalía en relación a dicho hecho, indicó “ yo confié en ella- dijo en referencia a la titular del área de transito- , la llave nunca se la entregaron a mis secretaria. Cuando me di cuenta que a mi secretaria no le habían entregado la llave, vi que había algo extraño, avise a la policía y la fiscalía, en ese ínterin de unas 4 horas aproximadamente en que se activó el sistema judicial, alguien ingresó a la oficina del juzgado de faltas, abrió cajones que estaban bajo llave y revolvió documentación importante. A raíz de esto y la denuncia que radique, la fiscalía ordenó la apertura de una causa penal y realizó un peritaje en la oficina a cargo de la división de policía científica en criminalistica”.



Recurso de reconsideración pendiente de resolución por el HCD

Consultada Zavalía, si los concejales se comunicaron con ella, tras el hecho denunciado, dijo que “sí , porque querían conocer mi versión de los hechos” ; al respecto agregó “aparentemente no concuerdan con la forma de actuar del ejecutivo, pero a pesar de que ellos tienen una herramienta de volver atrás con esta medida que tomaron (derogación creación juzgado), todavía está pendiente un recurso de reconsideración que ellos nunca contestaron “.

Finalmente la titular del Juzgado de Faltas del municipio de El Hoyo, aclaró que de su parte antes de interponer una medida cautelar o de iniciar un juicio, ”hubo una intensión de que cambiaran la actitud respecto al juzgado de faltas, desde la inteligencia, siempre haciendo hincapié en que sirve , de que es algo que ordena la pueblo…” , afirmó Zavalía.

Así mismo la jueza dijo desconocer si detrás del accionar del ejecutivo hay alguna intencionalidad política, ya que al cargo que ocupa se accede por concurso y ella no es practicante ni militante de ninguna fracción política.