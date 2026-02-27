El Jurado Popular dictó su veredicto: culpables de tentativa de robo y uno de ellos por tentativa de homicidio agravado

El jurado popular declaró culpables a Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) por los hechos ocurridos en marzo de 2024 en Las Golondrinas.

Tras deliberar sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía y la teoría de la Defensa, el tribunal ciudadano determinó que los tres jóvenes son responsables del delito de tentativa de robo en poblado y en banda. Asimismo, Geminiani Lozada recibió una condena adicional como autor de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, tras disparar a un oficial de policía durante la huida.

Una noche de violencia

Los hechos se remontan a la noche del 8 de marzo de 2024. Según quedó acreditado en el juicio, el trío circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa con un plan claro: robar en la zona de Las Golondrinas. Iban armados con un revólver calibre .22.

Su primera víctima fue una vecina del paraje. Los delincuentes apagaron las luces del auto y «tantearon» la vivienda para ingresar. El robo no llegó a concretarse únicamente porque la propietaria comenzó a gritar y amenazó con llamar a las autoridades, lo que obligó a los sospechosos a escapar a toda velocidad.

El ataque al Oficial Inspector

La situación escaló minutos después. Mientras huían, se cruzaron con un Oficial Inspector que acudía al auxilio en su camioneta particular. Al recibir la voz de alto, los acusados no solo desobedecieron, sino que ejecutaron una maniobra para atacar:

La maniobra: El conductor puso el auto de costado para dar ángulo de tiro.

El conductor puso el auto de costado para dar ángulo de tiro. El disparo: Desde el asiento trasero, Geminiani Lozada disparó dos veces contra el efectivo.

Desde el asiento trasero, disparó dos veces contra el efectivo. El resultado: Las balas pasaron a apenas 50 centímetros del cuerpo del policía, impactando en un faro y en un neumático del vehículo oficial.

La persecución posterior terminó en un accidente cuando la camioneta del policía volcó en una zanja. En ese momento de caos, los delincuentes aprovecharon para descartar el arma de fuego y continuar la huida, aunque finalmente fueron capturados y hoy enfrentan la decisión del jurado.

¿Qué sigue?

Tras este veredicto de culpabilidad, se deberá realizar una nueva audiencia (llamada de «cesura») donde el juez técnico determinará la cantidad de años de prisión que deberá cumplir cada uno de los condenados.