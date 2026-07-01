El ISSyS acercó herramientas digitales y preventivas para afiliados y jubilados de Puerto Pirámides

La jornada contempló la realización de un taller de alfabetización digital y la implementación del programa de Autotest de VPH con el objeto de generar mayores oportunidades de acceso a las prestaciones del organismo.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) desarrolló en Puerto Pirámides una nueva jornada de capacitación destinada a jubilados y afiliados de SEROS. La actividad comprendió la realización del Taller de Alfabetización Digital y la implementación del Programa de Autotest de VPH, una estrategia preventiva destinada a beneficiarias de la obra social provincial de entre 30 y 65 años.

La propuesta se llevó a cabo en el Centro de Jubilados de la localidad y tuvo como objetivo acercar herramientas que permitan a los participantes desenvolverse con mayor autonomía en el uso de las tecnologías, y fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud.

Herramientas digitales

Durante el taller, los asistentes recibieron capacitación sobre el uso de teléfonos celulares, las funcionalidades de la aplicación ISSyS Afiliados y las distintas herramientas digitales que el organismo pone a disposición de sus beneficiarios.

Entre ellas, la posibilidad de acceder a recibos de sueldo digitales, utilizar la receta electrónica, consultar novedades institucionales y realizar diversos trámites de autogestión de manera simple y segura.

Prevención y promoción de la salud

En el marco de la jornada también se desarrolló el Programa de Autotest de VPH, una estrategia preventiva destinada a afiliadas de SEROS de entre 30 y 65 años, especialmente a quienes no se han realizado el test en los últimos años.

La iniciativa facilita el acceso a un estudio fundamental para la detección temprana del Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa del cáncer de cuello uterino, favoreciendo el diagnóstico oportuno y el inicio precoz de tratamientos cuando resultan necesarios.

Cercanía territorial

Desde el ISSyS destacaron que estas acciones forman parte de una política de cercanía territorial que busca acercar servicios, promover la inclusión digital y generar mayores oportunidades de acceso a las prestaciones del organismo en cada localidad de la provincia.

Quienes deseen conocer el cronograma de próximas capacitaciones o recibir más información pueden comunicarse a través del correo capacitaciones@issys.gov.ar.