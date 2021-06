El intendente Sánchez atendió reclamo de familias afectadas por la catástrofe ígnea

Ante el reclamo manifiesto por un grupo de vecinos de los barrios populares de Lago Puelo afectados por la catástrofe ígnea, el intendente Augusto Sánchez, se reunió el pasado domingo con referentes de juntas promotoras vecinales con quien abordó distintos temas planteados; también sobre el mediodia del lunes atendió a un grupo de vecinos/as que se manifestaron frente al edificio municipal. El mandatario municipal reconoció que personalmente le falta llegar a varios afectados, aunque subrayó que se viene trabajando en busca de soluciones.

Al tiempo que reiteró que tanto el municipio de Lago Puelo como ningún otro estaba preparado para enfrentar una catástrofe de tal magnitud, a lo que se suman los efectos de la Pandemia.

Sánchez, indicó que la ayuda trasladada a los vecinos afectados responde mayormente a aportes del gobierno nacional, a través de un ATN y fondos para la construcción de módulos habitacionales de emergencia.

El dinero del ATN, se destinó a cubrir 127 alquileres de viviendas ; se están reconstruyendo redes de agua, se prevé de agua a través de camiones cisternas a tanques australianos y reservorios domiciliarios. También se contrataron aserraderos portátiles que hoy muchos vecinos están utilizando para reconstruir sus viviendas; se elaboran y distribuyen diariamente con ayuda del ejército mil viandas de comida.

Por otra parte el intendente valoró el aporte nacional para la construcción de los módulos de emergencia, los cuales se construyen con mano de obra local canalizada mayormente a través de grupos cooperativos, como así también se prioriza la compra de materiales en la región, para que dicha inversión se inyecte en la economía regional. Al respecto reconoció que se vienen sorteando algunos inconvenientes que han generado un atraso en la concreción de los mismos.

Reunión con referentes de juntas promotoras

Sánchez, además informó que el pasado domingo, se reunió con referentes de juntas promotoras vecinales, con quien abordo distintos planteos, entre ellos los temas explicados anteriormente.

En torno al pedido manifiesto por nota de remoción de al menos dos funcionarios municipales de sus cargos, Sánchez fue claro al sostener “ El ejecutivo decide sus funcionarios, y por ende es quien decide sus reemplazos… estos no surgen a través de planteos de vecinos, lo que si podemos tener en cuenta es algún reclamo al respecto y buscar soluciones; como en el caso de reforzar la presencia en el territorio , este tema ya lo hablamos en reunión de gabinete”.

A lo que añadió que esto también está relacionado con la pandemia que se atraviesa, que el último mes ha afectado el normal funcionamiento municipal, ya que varios funcionarios dieron positivo de covid 19.

Por otra parte, el intendente dijo no estar en desacuerdo que la legislatura del Chubut trate si es necesario con mayor premura el traspaso de las 70 hectáreas que plantean los vecinos, ya que eso permitiría avanzar en varios trámites entre ellos la llegada del servicio eléctrico a las familias que hoy reclaman; aunque recordó que el proyecto que elevó el gobernador a la legislatura contempla el tratamiento de traspaso de tierras fiscales de la provincia al municipio de un total de 540 hectáreas. El mandatario recordó que desde el gobierno municipal se sigue esperando e insistiendo en que los diputados den tratamiento al proyecto ya que el mismo todavía no cuenta con dictamen de comisión.

¿Algún sector utiliza políticamente la desgracia?

Consultado Augusto Sánchez, si cree que algunos de reclamos visiblemente sectorizados responden a algún interés o manipulación política, el intendente de Lago Puelo respondió : “Siempre esta situación se dan y es lamentable que se utilice políticamente la desgracia que se ha sufrido en forma directa casi 1000 personas e indirecta toda la población, yo creo que es el momento que todos los sectores políticos deberíamos trabajar para encontrar soluciones ya sea desde el concejo deliberante, el propio gobierno provincial y la legislatura . tenemos que trabajar buscando la soluciones para los vecinos que es lo más importante” .

Reclamo frente al municipio

El lunes un grupo de vecinos de barrios populares (eco aldea, pinar, parcela 26) , paraje Golondrinas y cerro Radal afectados por el incendio del 9 de marzo, se convocó frente al edificio municipal en donde se encadenaron a un cartel municipal como forma de impactar y visibilizar el reclamo, que habían adelantado por escrito al mandatario y se lo volvieron a expresar cuando Sánchez acompañado con funcionarios municipales salieron a escucharlos y tratar de responder en medio de la de la manifestación los cuestionamientos y planteos, entre ellos la necesidad que tienen las familias afectadas de acceder a los servicios de luz y agua, entre otras demandas.