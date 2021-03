Lago Puelo: El intendente presentó los números parciales de los relevamientos llevados adelante en las zonas damnificadas

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, entregó en mano al presidente de La Nación, Alberto Fernández y a funcionarios nacionales, los datos de los relevamientos de personas, viviendas y productores afectados por los incendios. Los relevamientos fueron llevados adelante mediante un trabajo en conjunto de distintas áreas de la Municipalidad en tanto que los resultados son provisorios y dinámicos porque se siguen sumando personas damnificadas. Como consecuencia de los incendios, tres personas (dos de ellas de Lago Puelo) perdieron la vida.

En base a los datos de los relevamientos, hasta el momento se identificaron 511 sitios afectados, de los cuales hay 392 viviendas que presentaron pérdidas totales y 102 que presentaron pérdidas parciales. En total se vieron afectadas 1055 personas, entre las que se encuentran 112 adultos mayores, 27 personas con discapacidad y hay al menos 16 mujeres solas con niños.

Asimismo, entre los damnificados hay 61 productores capitalizados que perdieron un total de 7 tractores, 8 motocultivadores, 13 generadores eléctricos, 43 motosierras, 103 elementos de carpintería, 42 herramientas de campo y 42 herramientas manuales. La infraestructura que les fue afectada incluye 9 bombas, 54.268 metros de manguera, 52.950 metros de alambrados de 5 hilos, 10.590 postes, 42.360 varillas, 2.250 cables, 19 tanques australianos y 3175 metros cuadrados de invernaderos.

Parte de las zonas afectadas por los incendios no presentaban una urbanización planificada, se encontraban rodeadas de vegetación, no contaban con servicios, son zonas de difícil acceso y los terrenos no estaban delimitados ni regularizados. No existía previamente un censo fiel de la cantidad de habitantes y viviendas. Cabe aclarar que el censo no está cerrado y continúan los relevamientos.

Estos datos fueron entregados en mano a funcionarios nacionales con distintos tipos de injerencia para brindar un panorama actualizado de la situación tras los incendios que aún mantienen focos activos. Desde Presidencia de la Nación se anunció hasta el momento una inversión de 171 millones de pesos en obras para las zonas afectadas y el financiamiento de viviendas por 345,8 millones para los damnificados.

Desde el ANSES se otorgará una suma adicional de bonificaciones a los damnificados por el incendio que cobran AUH y asignación por embarazo y desde PAMI también se bonificará a quienes cobran jubilaciones y pensiones y han sido afectados. En esta línea, desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sostenible anunció inversiones para un plan de viviendas, mejoramientos de los hogares que sufrieron daños parciales y la construcción de casas provisorias.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se encontrará reunido con miembros del gabinete nacional durante la jornada del día lunes, en la cual se firmarán convenios y acuerdos para trabajar en solucionar la emergencia y en la reconstrucción de las zonas perjudicadas por los incendios.