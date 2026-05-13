El Instituto Provincial de la Vivienda lleva respuestas a vecinos y adjudicatarios de cuatro localidades

Desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo personal del organismo atenderá al público en Gobernador Costa, El Maitén, Epuyén y Esquel. Se podrán actualizar datos personales para inscripciones, efectuar consultas sobre estado de deuda o gestiones relacionadas a la cancelación de cuotas de viviendas, entre otros trámites.

En la continuidad de la política implementada por el Gobierno del Chubut centrada en brindar respuestas a la ciudadanía en todo el territorio de la provincia, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estará presente la semana próxima en Gobernador Costa, El Maitén, Epuyén y Esquel.

El objetivo es seguir brindando atención personalizada a los vecinos y adjudicatarios de las distintas localidades acercando de esta manera respuestas rápidas.

La presencia del IPV se concretará el lunes 18 de mayo en Gobernador Costa, el martes 19 en El Maitén, el miércoles 20 en Epuyén, mientras que los días jueves 21 y viernes 22 de mayo personal del organismo atenderá en la ciudad de Esquel.

En Gobernador Costa, la atención por parte del Personal del Instituto Provincial de la Vivienda se llevará adelante el próximo lunes en las oficinas de Punto Digital de 12 a 17 horas, mientras que en El Maitén la atención se realizará el martes 19, de 10 a 15 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Almirante Brown esquina Pecoraro.

El miércoles 20 de mayo la atención se realizará en la localidad de Epuyén en el horario de 10 a 16 en las oficinas Punto Digital, en la Terminal de Ómnibus.

Finalmente en la ciudad de Esquel el IPV estará atendiendo a los vecinos de la zona de 8 a 14 horas el jueves 21 y viernes 22 de mayo, en la Delegación ubicada en Darwin 479, 1º piso.

Más cerca de los vecinos

De esta manera el Gobierno del Chubut, a través del Instituto de la Vivienda, acerca soluciones para que los vecinos puedan realizar todo tipo de trámites, como por ejemplo actualizar datos personales para inscripciones, brindar información sobre cancelaciones, además de efectuar consultas sobre estado de deuda o gestiones sobre cancelación de cuotas de vivienda, entre otros.



