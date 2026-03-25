El Hoyo:Se inauguró el Paseo de la Memoria

En el marco del acto oficial por el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizaron distintas actividades en la localidad de el Hoyo, las cuales finalizaron con la inauguración de un nuevo espacio dedicado a la Memoria.

Las actividades iniciaron el día 23 de marzo, donde se proyectó a sala llena el documental “Norita”, en el auditorio municipal y también se realizó un mural sobre el Concejo Deliberante.

Durante el acto principal del 24, el presidente del Concejo, Jonatan Christ expresó: “Este día es sumamente importante para nosotros como Estado, es una fecha especial donde año a año tenemos que apelar a la memoria para que lo que nos paso hace 50 años, no se repita nunca más”.

Nora Silva, referente del nodo Red por la Identidad Comarca destacó: «Este es un espacio que va a quedar para las futuras generaciones, con la idea de que los colectivos de artistas puedan exponer esculturas que le den una característica propia a la identidad de El Hoyo».

En su presentación, el artista Facundo Villalba habló sobre su escultura, tallada en madera de ciprés y en conmemoración al 24 de marzo: “La idea de esta escultura surge de pensar sobre la lucha de Abuelas y familiares de desaparecidos, que hasta el día de hoy siguen transmitiendo su llama”.

El paseo de la Memoria se encuentra sobre ruta 40, en el predio lindero a Turismo, el cual se pudo realizar gracias a la colaboración de Costelho, con el fin de visibilizar la identidad local en sus múltiples dimensiones, incluyendo la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, los derechos humanos, los pueblos originarios, las corrientes migratorias y las nuevas generaciones, promoviendo así un ámbito de encuentro y construcción de memoria colectiva en la comunidad.