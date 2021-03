El Hoyo: Vecinos de callejón Trafian expresaron su malestar y exigieron respuesta del municipio y la provincia ante la falta de servicios básicos de agua y luz

Hoy vecinos de callejón Trafian de la localidad de El Hoyo, manifestaron frente al edificio municipal su enojo, tras 17 días sin los servicios de agua y luz. El intendente Pol Huisman junto a funcionarios municipales, escucharon el reclamo y explicaron las intervenciones del gobierno local para tratar de paliar los problemas y las distintas gestiones realizadas a nivel provincial y nacional.

Lo cierto es que el enojo y malestar de las más de 20 familias del sector, se hizo visible, exigiendo respuestas y soluciones urgentes, al tiempo que remarcaron sentirse abandonado por los distintos niveles de Estados “Municipio, Provincia y Nación”, que tras 17 días de ocurrido el incendio por el que se declaró la catástrofe en la región, no cuentan con los servicios básicos.

Entre las familias del sector hay 6 viviendas que se quemaron, más todo lo relacionado con infraestructura básica como pilares de luz, nichos de gas, mangueras, cañerías, tanques, cercos, alambres, plantaciones, galpones etc.

En ese sentido lamentablemente vecinos del sector al igual que las comunidades afectadas, se siente abandonadas especialmente por el Estado Provincial, que tiene frentes conflictivos abiertos con trabajadores del Estado de distintos organismos , entre ellos los empleados de la Dirección General de Servicios Públicos que sostienen al día de hoy una medida de fuerza, quedando la población en el medio de la catástrofe sin la resolución de los problemas y sin tener garantías en los servicios básicos para la vida como lo son el agua y la energía eléctrica.

Hoy las familias más afortunadas que cuentan con generador eléctrico y dinero para solventar el combustible son las que pueden enfrentar la falta de energía eléctrica, pudiendo de esa manera conservar la mínima cadena de frio de sus alimentos.

Pablo Nieto, vecino de Callejón Trafian, explicó que le piden al gobierno municipal gestiones a otro nivel más allá del ámbito provincial competente en el problema de los servicios de agua y energía, aseverando que se debería pedir la urgente intervención en el contexto de catástrofe del gobierno nacional.

A lo que Nieto añadió “Venimos a buscar gestiones concretas, que en realidad no nos llevamos de acá, porque no está garantizado que vamos a volver a tener el restablecimiento del servicio que en realidad queríamos. Habría predisposición para organizar el reparto de agua del camión cisterna para abastecer los tanques en los domicilios, y la entrega de agua potable; también necesitamos saber cómo se canaliza la ayuda de materiales, no tenemos claridad de como cuando y de qué manera esa ayuda va a ser efectiva, hasta el momento nos han dicho que solo han llegado algunas donaciones, aún no se ha hecho efectivo el desembolso de nación para resolver la crisis. Solo nos han informado la operatoria de algunas viviendas… “

Rehenes de un conflicto sindical, el gobierno provincial y el municipio

Así mismo el vocero de los vecinos sostuvo “ Nosotros somos rehenes de toda esta situación, la sensación que nos queda es que el gobierno provincial nos abandonó hace un montón a los chubutenses, estamos en una pandemia y gran parte de los empleados provinciales no cobran, sabemos que gran parte del problemas de incendios se generó por la falta de insumos que viven los servicios públicos… ante este abandono total estamos pidiendo que se intervenga de otra manera , que venga la nación , alguien que pueda resolver las cosas, la provincia no puede resolver nada…”

El municipio asumió en principio para paliar el problema más urgente reorganizar el recorrido del camión cisterna para llenar los tanques de agua domiciliarios; la entrega de agua potable y solventar a los vecinos del callejón Trafian el combustible de grupos electrógenos.