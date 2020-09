El Hoyo tiene un nuevo paciente positivo de Covid 19

Desde la dirección del hospital rural de El Hoyo, su titular el Licenciado Febo Sosa, confirmó la detección de un nuevo caso positivo en la localidad, sus contactos estrechos están aislados, algunos presentan síntomas por lo que el día de hoy está previsto realizar hisopados.El nexo epidemiológico tiene relación con un viaje a zona de riesgo, la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Se trata de un hombre que se dedica al traslado y venta de productos artesanales, con viaje a zona de riesgo, como lo es la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Cumplimiento a medias del ASPO

Febo Sosa, una vez más apeló a la responsabilidad social y de cada una de las personas, al ser consultado si había seguridad entorno al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio de la persona que dio PCR positivo para Covid 19, el director del nosocomio local dijo “si se hubieran hecho las cosas bien, no tendríamos ningún riesgo… hoy no te lo puedo asegurar. En el transcurso de la mañana se van a realizar algunos hisopados porque hay personas con síntomas, hay posibilidades que haya más casos en la localidad si no se tomaron los recaudos que había que tomar”.

Por otra parte Sosa, subraya que el nuevo confirmado, es una persona que “no es la primera vez que va y viene a Comodoro Rivadavia, y que en ocasiones anteriores hubo que notificarlo de que debía realizar el aislamiento social preventivo y obligatorio como viajero; esta vez teníamos conocimiento que regresaba de zona de riesgo, fue la policía a notificarlo con la declaración jurada a su domicilio, y desde el hospital se comenzó a realizar seguimiento diario. Pero ahí tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno, lamentablemente si bien relata no haber salido de su domicilio, recibió visitas que son los contactos estrechos que ahora están aislados” informó el licenciado Febo Sosa.

A lo que agregó “Con los días, se va a determinar que no se registre ninguna otra fuga del virus, esperemos que todos los contactos estrechos sean los que tenemos identificados, ya que nos basamos en los datos que nos brinda la gente y tenemos que confiar en eso”, “Cuando notificamos a alguien que debe hacer el aislamiento social obligatorio, debe hacerlo, sino pasa lo que ahora, que se pone en riesgo a la población”, dijo el director del hospital .

El paciente confirmado se encuentra en buen estado de salud, con algunos síntomas; y permanece en su domicilio cumpliendo con el aislamiento obligatorio y con seguimiento sanitario ; al igual que los cinco(5) contactos estrechos identificados.

Malestar por nota de repudio

Finalmente el director del hospital rural de El Hoyo, dijo sentirse un poco molesto por la nota de repudio firmada por trabajadores de la salud publica del hospital de El Maitén, en la que de alguna manera rechazan y cuestionan el traslado a dicho nosocomio desde los hospitales rurales ( Lago Puelo y El Hoyo) pacientes positivos sin criterios de internación .

«Los trapitos sucios se lavan adentro»

Al respecto Febo Sosa indicó que se enteró de la circulación de la nota por redes sociales, al tiempo que sostuvo “Creo que no es un tema para ventilar por redes sociales, si hay alguna crítica tiene que venir por la vía oficial, yo acá no recibí nada de lo que está firmado en ese papel. Creo que no es la forma… los trapitos sucios se lavan adentro… si los hay, y con charlas se puede llegar a buen puerto; hay protocolos que se armaron, depende de cómo lo interprete cada uno, por eso creo que debemos sentarnos nuevamente los hospitales a charlarlo y aclarar las cosas, creo que esto es algo interno entre los hospitales “.

Recordamos las medidas de prevención:

– Distanciamiento físico de 2 metros (evitar saludos con besos y abrazos).

– Uso de cubre boca – nariz.

– Desinfección de manos con agua y jabón o alcohol (en gel o al 70%).

– Ventilar ambientes.

– Limpieza frecuente de objetos de uso cotidiano.

– No compartir el mate, vaso ni utensillos.

– Al toser tapate la boca con el pliegue del codo.

Si algún familiar, amigo, conocido, vecino etc. Ingresa a la localidad, proveniente de una zona declarada con circulación comunitaria y no fué notificado del aislamiento, te pedimos que por favor te comuniques con el hospital o la policía para poder notificarlo y hacerle el seguimiento telefónico correspondiente durante 14 días.

Seamos responsables. La prevención y el cuidado depende de todos.