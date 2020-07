El Hoyo: Sospechan que detrás del escrito presentado ante la comisión investigadora haya posible instigación con intereses partidistas

Tras conocerse la denuncia realizada por el intendente de El Hoyo, a un ex agente del área de desarrollo social municipal, que mediante un escrito confiesa haber sido quien emitió de forma apócrifa permisos para circular, que derivaron en una investigación judicial, el Secretario de Gobierno Martín Costa, subrayo que la presentación se realizó en cumplimiento del artículo del código penal procesal provincial Nº 262, pero también porque consideran que es la justicia la que debe determinar responsabilidades; al tiempo que dijo “la verdad que nos permitimos dudar … sospechar en qué condiciones fue firmado este escrito”.



En esa misma línea, en la que puso un manto de dudas sobre posible instigación e intereses políticos que podrían esconderse detrás de la presentación ante la comisión investigadora del HCD El Hoyo de un escrito de esas características; Costa en dialogo con Noticias de la Comarca, dijo “El intendente, ante este hecho, se vio obligado a denunciarlo lo hicimos por un lado por la obligación establecida por el artículo 262 del código penal procesal, pero por otro porque queremos que sea en la justicia en donde se digan y se sostenga los dichos en este escrito si es que son veraz .Lo que queremos que sea la justicia la que investigue y defina responsabilidades “.

A lo que agregó “la verdad que nos permitimos dudar…sospechar en qué condiciones fue firmado este escrito, no estamos convencido, sabemos que cuando suceden este tipo de hechos suele haber interés partidistas y algunas mezquindades de la política que buscan generar escándalo y algún tipo de problema a la gestión municipal, creemos que esto no tiende a esclarecer nada ni a beneficio de nadie, sino solamente a intereses partidistas muy chiquitos”.

Costa recordó que desde un principio el gobierno municipal, se presentó como querellante en la causa “Porque creemos que el municipio claramente puede ser damnificado”, en ese marco también se notificó al ministerio de gobierno del Chubut para que tome la decisión que corresponda, no sabemos si se van a presentar como querellantes, la relación sigue normal.

Consultado el secretario de gobierno municipal si ya fueron citados por la justicia en el marco de la investigación, respondió que “No, por ahora no hay citación a ningún funcionario, entendemos que están en etapa de construcción de prueba, nosotros nos hemos ofrecido y siempre estuvimos a disposición para facilitar en esta etapa” .

Así mismo Costa informó que el área habilitada para tramitar los permisos de circulación provincial es y siempre fue el área de tránsito municipal, solamente en situaciones en casos muy puntuales e intervención de alguna situación social (Regreso urgente al hogar, violencia de genero…) que apremiaba solucionar, desarrollo social ayudaba a la persona a realizar el trámite a través de la plataforma provincial el correspondiente permiso. ”Esto solo se hacía en casos de intervención de índole social, no para tramitar abiertamente permisos a los vecinos en general”.

Finalmente el secretario de gobierno, Martín Costa aseveró “Nosotros creemos que en esta gestión el empleado y funcionario municipal tiene que ser un ejemplo y un modelo para el vecino de apego a las leyes, apego a las normas y estar cumpliendo permanentemente con todo lo que marcan las disposiciones vigentes, no podemos buscar atajos por mas que sean por buena voluntad para solucionar problemas a un vecino, hay que hacer las cosas como corresponde. Lo que queremos con esta denuncia es eso, decir que esta gestión no ampara ni tolera ningún hecho considerado ilícito “.