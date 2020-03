El Hoyo: Secuestran un camión Chileno y el chofer   debe cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio

Pasada la media tarde del viernes(20), en la localidad de El Hoyo , personal policial advirtió el ingreso al sector centro de un camión de origen Chileno, en clara trasgresión a disposición vigente del Ministerio de Seguridad del Chubut. El rodado quedó secuestrado, y el chofer deberá cumplir con la cuarentena preventiva obligatoria.

El hecho fue confirmado por el comisario de El Hoyo, Darío González, quien dijo que en el marco de las actuaciones realizadas se activó protocolo sanitario y se dio intervención al fiscal de turno Carlos Díaz Mayer.

Mayer dispuso el secuestro del rodado infractor a la disposición provincial nº 21/2020 , que establece en su artículo 4 que los vehículos de nacionalidad chilena y/o extranjera tienen que circular sin detenerse en el territorio de la provincia del Chubut; además de sumarse posible infracción al artículo 205 del código penal.

Así mismo se indicó que el Chofer del rodado deberá cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio en la localidad tal lo dispuesto por el ministerio de salud, bajo monitoreo de salud correspondiente y control policial; aunque se aclaró que en estos casos si la empresa transportista decide venir a buscar al chofer y llevarlo a su país de origen a cumplimentar la cuarentena, lo puede hacer.

Relato del chofer

Datos relevados por este medio a través del propio relato del chofer del camión secuestrado, da cuenta que ingreso al casco céntrico de la localidad por orden de su patrón, a buscar a un compañero que se encontraba alojado en un hostel céntrico desde hace más de 15 días, con la intención de seguir viaje hacia el paso fronterizo Cardenal Samore.

El hombre si bien dijo comprender las disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria que tienen como objetivo cuidar la salud de los habitantes del Chubut, también subrayó que hay un acuerdo entre ambos países que les permite transitar por el territorio Argentino. Y fue crítico respecto a la prohibición chubutense que no permite la detención de los camiones en tránsito, ya que la misma no tuvo en cuenta que son muchos los kilómetros que recorren por dentro de la provincia y como cualquier ser humano tienen necesidades fisiológicas, como lo son alimentarse, ir al baño y dormir. Al tiempo que sugirió que debería haberse contemplado la posibilidad de puntos de detención con todos los recaudos sanitarios y controles que la situación de emergencia sanitaria amerita. Así mismo el hombre dijo que entró por paso los Huemules, y allí no se le informó la disposición vigente en Chubut.

Control policial en Epuyén

Ayer, también por la tarde un móvil policial de comisaria Epuyén, detuvo en barrera de control dos rodados, tras aplicar protocolo por emergencia sanitaria escolto hasta el Paralelo 42 dos camionetas con ocupantes (4) oriundos de la provincia de Bs As( zona de procedencia de riesgo incorporada recientemente por el ministerio de salud del Chubut), que se encontraban en tránsito por ruta 40 en dirección sur.

Dando cumplimiento a lo establecido por disposición provincial, tras pasar por control sanitario, se los invito a retirarse de territorio chubutense y retomar viaje a su ciudad de origen.

Se desconoce por qué camino ingresaron a la provincia, ya que los controles policiales y de la APSV son estrictos a la altura de Paralelo 42 sobre ruta nacional 40 y ruta provincial 16. Se sospecha que podrían haberlo hecho por algún callejón del sector rural.

Se estima que conocían la zona. Las personas en viaje se dedican a la compra de chatarra (baterías, cobre etc.).