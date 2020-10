El Hoyo: Se iniciaron trabajos para la ejecución del “Paseo del Río” un balneario público

La secretaria de obras y servicios públicos de El Hoyo, inició trabajos de limpieza y desmalezado en un sector de ribera del río Epuyén en donde estará ubicado el “ Paseo del Rio “, obra proyectada cuyos fondos de inversión se canalizarán a través el programa Casa Común del Ministerio de Ambiente de la Nación . El mismo ya está aprobado y contempla recuperar aproximadamente un kilómetro de costa que se convertirá en un balneario público.

El titular de la cartera municipal de obras y servicios públicos, Oscar Delgado informó que si bien se está a la espera de la bajada de fondos, cuyo monto de ejecución ronda los cuatro millones de pesos; ante la venidera temporada de verano, se decidió en principio con recurso y mano propia municipal iniciar trabajos de limpieza desmalezado durante la primer jornada de trabajo unos 600 metros cuadrados , además se acondiciona un sector en donde estará emplazado un estacionamiento con una colectora. Al respecto el funcionario señaló “La idea es contar con un espacio para estacionar los autos, y que al rio se llegue solamente caminando a disfrutar del balneario. Esta obra recupera la costa desde el sector de Tola hasta la Pasarela. Lo que estamos haciendo es desmalezando y limpiando todo ese sector de costa y acondicionando la rivera para hacer una playita, los trabajos cuentan con la correspondiente aprobación del IPA.”

A lo que añadió “ El proyecto está aprobado, por eso es que ya tenemos un esquema de trabajo y muchas cosas las podemos ir avanzando, quedará solamente después instalar sistema de riego , plantar especies nativas y ejecutar el resto de lo contemplado en el proyecto” .

A comienzo de la semana desde el área de comunicación municipal, se daba a conocer el inicio de los trabajos en la zona donde estará ubicado el Paseo del Río, un balneario público que contará con estacionamiento, senderos interpretativos, cartelería educativa y canchas deportivas.

Durante las primeras horas de trabajo se limpió con una cuadrilla de cinco trabajadores municipales, alrededor de 600 metros cuadrados en la zona del futuro balneario cuyo proyecto contempla una extensión de unos 940 metros lineales sobre la vera del río Epuyén.

Ampliación ciclovía

Otro proyecto de obra con pronto inicio, es la ampliación de la ciclovía, presentado en el marco del programa nacional Argentina Hace, el cual se encuentra aprobado y a la espera del desembolso del anticipo de fondos de obra (30% del total de la obra) , sobre un total de inversión que ronda los cuatro millones de pesos.

Días atrás el intendente Huisman celebro mediante videoconferencia con el gobierno nacional la firma de dicho proyecto de obra más el de una plaza saludable.

La ampliación de la ciclovía, contempla la construcción de 1.050 metros lineales de

1,50 metros de ancho; en esta ocasión previendo su durabilidad se construirá con mal a cima y el hormigón tendrá 13 cm de espesor.

La prolongación de la ciclovía se extenderá desde el punto donde quedó inconclusa en el Callejón de Inmigrantes hasta el Callejón Saliva Breide, en donde además estará enclavada una plaza saludable con juegos deportivos, luminarias y un paseo parquizado.

Un dato interesante y que tendrá impacto en la contratación de mano de obra femenina, es que para el trabajo de parquizacion de los costados de la senda como así también en el proyecto Paseo del rio, está contemplada la incorporación laboral de un cupo femenino del 30 %.

Para la obra de ciclovia en particular, la selección de personal, estará a cargo del secretario municipal de obras y servicios públicos, en tanto dentro de los requerimientos para trabajar se exige conocimiento de albañilería e ser monotributista.

Delgado en diálogo con noticias de la Comarca, se encargó de resaltar que “El programa Argentina Hace apunta a promover la generación de mano de obra, para cubrir una brecha de demanda laboral importante que hay en la zona”.

Es en ese marco que el pasado miércoles (14) El intendente Pol Huisman firmó con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación el proyecto para iniciar en los próximos días la prolongación de la ciclovía y la construcción de la Plaza Saludable, obras presentada en el marco del Plan “Argentina Hace” que mejorará la infraestructura y generará nuevos puestos de trabajo para la localidad.

Con la firma de dichos proyectos, realizada por videoconferencia con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, con la participación de intendentes de otras provincias del país, quedaron finalizados los trámites administrativos necesarios para el comienzo de la obra.



Apertura de callejón en Catarata Norte y proyección de servicio eléctrico

El municipio inicio trabajos de apertura de un callejón vecinal de 300 metros, que beneficia y facilita el acceso a 14 familias de Barrio Catarata Norte; junto con ello se proyecta la llegada de servicios esenciales como la es la energía eléctrica.

Para poder avanzar en el armado de dicho proyecto, es que las autoridades municipales encabezadas por el intendente Huisman junto a el responsable de servicios públicos del noroeste, Marcelo Mammoliti días atrás realizaron un primer relevamiento en el lugar y charlaron con los vecinos /as para empezar a proyectar el tendido de energía eléctrica una necesidad imperante entre los vecinos que allí habitan.

Al respecto el secretario municipal Oscar Delgado, subrayó, “ Hay que hacer el proyecto y gestionar los fondos, que podrían ser aportes en conjuntos de distintos ámbitos, nación, provincia, municipio y de vecinos por tratarse de una obra bastante costosa”

En tanto el intendente al dialogar con una de las familias del barrio, destacó la importancia de aunar esfuerzos de todos los sectores para la concreción de obras con beneficios para la comunidad. “Esto no lo logramos solos, esto se logra con el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia con los vecinos y vecinas”, aseveró Huisman durante el recorrido.