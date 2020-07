El Hoyo: Salamin adelantó que denunciará a Huisman por malversación de fondos

El presidente del honorable concejo deliberante de El Hoyo, designado como intendente interino el pasado viernes por resolución Nº 017/2020, mediante la cual se suspendió a Huisman por 40 días, informó hoy que al conflicto ya suscitado se le suma la radiación de una denuncia por malversación de fondos, relacionada con la aprobación del crédito otorgado por provincia.

Cesar Salamin, insiste en que dicha resolución tiene plena vigencia, por lo tanto es él el intendente interino; a pesar de que el mandatario suspendido en sus funciones, no lo acepte. Al respecto dijo “no voy a ir a hacer un atropello, simplemente sino me permiten ingresar como corresponde siempre voy a ir por las vías legales. Nunca lo hice ni lo voy hacer, no voy a atropellar a nadie ni voy a permitir que me agredan”.

Respecto al asueto municipal informado por redes sociales por el ejecutivo municipal, Salamín sostuvo que “No puede sacar ningún asueto municipal porque él está suspendido no quiere cumplir con la resolución del consejo”.

Así mismo Salamin adelantó “Hoy estamos ampliado denuncias, estoy presentando una denuncia penal por malversación de fondos públicos contra Rolando Huisman. Fundamentada en que hay una ordenanza que establece una autorización de toma de crédito al municipio con destino específico, pago a contratados, y el dinero se usó para otros gastos, este lunes en vez de ir a pelear a la municipalidad, lo primero que hice fue pedir los extractos bancarios para ver la situación y pude corroborar a través de un contador que me asesora, que coincide el monto ingresado por el crédito el día 16 con el gasto del 17 de ese dinero en otras cosas que no era lo que establecía la ordenanza, que era el pago a contratados”.

Salamin al ser consultado por su lectura sobre el planteo de conflicto de poderes, a los que adujo ante la justicia Huisman, aseveró que dicho conflicto lo genero en todo caso el ejecutivo, por no reconocer la división e independencia de poderes de estado “ en este caso no se nos reconoce al concejo deliberante como un poder independiente, todo el tiempo lo que tratan de hacer es como que no existe el consejo”.

En el marco de la difícil situación institucional y política que atraviesa la localidad de El Hoyo, Cesar Salamin, remarcó que el tema de la investigación por la emisión de permisos apócrifos fue el detonante al sostener que “la situación de El Hoyo es compleja porque se ha venido trabajando de tal manera que se ha llevado a la municipalidad a una situación económica caótica”.

Más adelante señaló que el concejo siempre estuvo abierto al diálogo, pero no a imposiciones ya que los miembros electos del poder legislativo están “para hacer cumplir las leyes”; a lo que agregó que “El hecho que el pueblo lo haya votado con el 53%, no le da derecho a nadie a hacer lo que se nos cante”.