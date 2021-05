El Hoyo: Referente gremial del hospital rural alerta sobre situación sanitaria hospitalaria por Covid 19

Referente gremial de ATE hospital de El Hoyo, Ricardo Amat, reclaman que la dirección del hospital y el ministerio tome decisiones sanitarias y políticas, y se prepare de forma urgente una sala de aislamiento especial y única para casos de Covid, además de reforzarse el recurso humano.

En ese marco, dada una situación ocurrida el domingo a la madrugada con el ingreso de una paciente positiva de Covid, que debió por fuerza mayor quedar internada en sala común del hospital rural local, ya que el hospital subzonal de El Maitén no pudo recepcionar la derivación y el hospital zonal de Esquel cabecera de la cordillera, nunca respondió a la demanda ni el llamado telefónico para coordinar traslado.

La preocupación del sector de enfermería del hospital rural de El Hoyo, es que este tipo de situaciones generen una posible contaminación hospitalaria con el virus Covid, al no contar con una sala de asilamiento especial.

Es así que el reclamo y critica mayor recae sobre la dirección del hospital , a cargo de Febo Sosa, a quien Ricardo Amat le indilgó no haber hecho nada para habilitar el protocolo de mitigación presentado en marzo del 2019 por la comisión de desinfección del nosocomio, “el cual permitía adaptar el hospital para internación de Covid , no tuvimos respuestas de la dirección ni del ministerio “ , aseveró el referente de los trabajadores; a lo que añadió que “ Hay desinversión por parte del Estado y falta de conducción del hospital” .