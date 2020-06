El Hoyo: Para la secretaria de desarrollo económico el desafío actual es reactivar la economía local y regional

Débora Rossi, secretaria del Desarrollo Económico de la municipalidad de El Hoyo, en dialogo con Noticias de la Comarca, informó sobre varios temas que se vienen trabajando desde el área junto a productores, elaboradores, asociaciones, direcciones de producción de municipios de la Comarca y el INTA. La reactivación de las economías local y regional es hoy el gran desafío en el marco de la emergencia sanitaria por Covid19.

Mercado popular

En ese marco a nivel local, se reorganizo la feria bajo la figura de productores mercado popular, cumpliendo con todas las reglas de bioseguridad impuestas por el ministerio de salud, integran la propuesta productores y elaboradores de la localidad; quienes deseen sumarse lo pueden hacer.

Rossi, indicó que el municipio acompaña al mercado, pero quienes forman parte del mismo cuentan con una organización interna en la que atienden tres vendedores y una persona exclusiva para el cobro de ventas, bajo la premisa de “Cuidarnos entre todos, respetando el distanciamiento entre personas y uso de barbijo”.

El mercado funciona los días martes y viernes de 11 a 15 horas, en el interior del gimnasio municipal, y los días en donde el clima acompaña se arma al aire libre.

“Invitamos a la comunidad que se acerque a comprar, hay productos frescos de estación, huevos, envasados, conservas, productos artesanales de higiene personal, tinturas naturales… cada vez hay más variedad de productos. La gente se está acercando, a veces no adquieren productos de primera necesidad, pero con su compra colabora y le da una mano al vecino”, subrayó la secretaria Débora Rossi.



Plataforma virtual

En la búsqueda de acompañar y reactivar las economía local, con el aporte ad honorem de un vecino , desde el municipio se diseñó una plataforma virtual para comerciantes, productores, prestadores de servicios en variados rubros, la inscripción a la misma se realiza de forma online en https://mercadoelhoyo.com.ar , quienes deseen formar parte tienen dos opciones una sin costo y otra con un costo mínimo en la que se pueden publicar catálogos, productos en stock, sistema de pago virtual entre otras herramientas tecnológicas .

Débora Rossi, recordó que “Si bien era una idea que a principio de año estaba pensada solo para el turismo, la emergencia llevó a repensar la iniciativa y llegar de forma ampliada a diversos rubros”.

Trabajos conjuntos

En el marco del trabajo interinstitucional desde la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal de El Hoyo, se articulan acciones con el INTA y direcciones de producción de municipios de la región, es así que desde hace un tiempo a esta parte se están entregando Kits de semillas otoño- invierno, siendo este el primer año en que se entregan ya que lo habitual era la entrega de semillas primavera-verano. Las familias que deseen hacer su huerta, pueden pasar a retirar las mismas en la oficina de producción municipal, que funciona en el edificio de Informes turísticos, de lunes a viernes de 09 a 13 horas.

En la misma oficina, en el marco del programa compras conjuntas, también se están tomando los pedidos de polietileno de 150 micrones con aditivos térmicos para invernáculos, las opciones en medidas de ancho son de 8 y 9 metros. Interesados pueden acercarse a la oficina de producción, allí realizan y pagan el pedido, se estima que a fines de junio va a estar llegando el nylon para ser entregado. Rossi se encargó de destacar “Conseguimos un muy buen precio, también es importante recordarle a la gente que el resto de los insumos de producción se pueden adquirir en los comercios locales como por ejemplo La Agrícola”.

Por otra parte se adelantó que para la segunda compra conjunta, está previsto la compra de organutsa, papa semilla y plantines de frutillas.



Diplomado en agroecología

Por otra parte Rossi, informó que el municipio de El Hoyo en forma conjunta con sus pares de la Comarca Andina y la universidad de la Patagonia ( UNPSJB) , articulan el dictado de diplomatura en agroecología , soberanía alimentaria en políticas publica, la misma no es de grado y está pensada para que participen productores, miembros de asociaciones , vecinos comunes, es más práctica que teórica, contempla 190 horas reloj de cursada de las cuales 60 son de proyecto comunitario , tiene previsto su inicio en junio con finalización en febrero 2021 , el trayecto de cursada virtual será los días jueves de 19 a 21 horas hasta el mes de noviembre.

El programa se caracteriza por ser abarcativo y muy nutrido en materia de temas a bordar, entre ellos se destaca por ejemplo : la construcción en barro, construcción de herramientas , rescate de prácticas ancestrales, alimentación consiente, terapias alternativas, energías sustentables entre otros puntos.



Turismo

En el marco de la emergencia sanitaria desde el área de turismo se trabajó en forma conjunta a nivel local y con municipios vecinos, para coordinar el regreso a su lugar de origen de personas que habían quedado varadas en la localidad por distintos motivos. Se logró la salida de micros cumpliendo con todas las normas de bioseguridad sanitaria que la situación demanda.

Consultada la secretaria de desarrollo económico por cómo se está pensando abordar la vuelta de la actividad turística, hasta hoy suspendidas por la contingencia Covid 19, Rossi, indicó que “ La Directora de Turismo Mónica Smit trabaja arduamente en el tema en continua comunicación con sus pares y el ministro de turismo de la provincia; se está trabajando sobre protocolo de atención para la próxima temporada”; aunque en ese sentido la funcionaria municipal reconoció que sobre temporada invierno aún no hay definiciones concretas debido a la incertidumbre ante la emergencia sanitaria. Lo que si se animó a adelantar que las expectativas están puestas sobre la temporada de verano, “sabemos que la temporada de verano va a venir muy buena, las expectativas están puestas allí, porque sabemos que las actividades al aire libre es lo que más va que más a buscar la gente. Estamos trabajando en habilitar más senderos, se están realizando relevamientos para sumar senderos de montañas haciendo mucho hincapié en estacionamientos y carteleria, se está pensando en habilitar un registro en la oficina de turismo de salidas a la montaña. Hoy las expectativas están puestas en la temporada de verano. Sobre la temporada invierno no hay novedades, si bien desde La Hoya se están haciendo solicitudes todavía no hay novedades, hay incertidumbre en lo que pueda llegar a pasar”.