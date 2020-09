El Hoyo: Municipales se mantienen en plan de lucha por el pago de salarios

Trabajadores municipales de El Hoyo, continúan en plan de lucha, llevando adelante desde el lunes un nuevo paro por 48 horas. El jueves a las 10 horas vuelven a reunirse en asamblea, y de no tener novedades sobre pago de salarios, definirán las medidas a seguir.

DECLARACIONES MUNICIPALES DE EL HOYO EN PIE DE RECLAMO👇👇



Al día de hoy se les adeuda los salarios del mes de julio y a partir del próximo lunes se les estaría adeudando el mes de agosto. Existen rumores de que esta semana podría iniciarse el pago de haberes, pero no estaría confirmado al día de hoy.

Pablo Gatti, referente de ATE-CTA seccional Comarca Andina , indicó que no hay nada concreto entorno al pago de los salarios de julio, al tiempo que recordó que al salario de agosto se suma el incremento del 15 % acordado oportunamente. En ese contexto dijo “hay un déficit asociado a la pandemia y la caída de la coparticipación; también se venía señalando esto desde la parte trabajadora que venía advirtiendo sobre algunos gastos desmedidos”.

Los trabajadores en pie de reclamo se movilizaron al igual que el día de ayer, visibilizando la situación marchando por las calles del pueblo y expresándose con pancartas y bombos frente al edificio municipal.

Por su parte la vocera de los trabajadores, empleada del sector contable municipal, al ser consultada por la posibilidad de los ingresos de fondos que permitan pagar los salarios, respondió que “esa posibilidad depende de los ingresos de fondos que se esperan esta semana y los montos que lleguen… “, a lo que agregó “el intendente solo nos dijo que está gestionando… hasta ahora no hemos visto resultados de eso…así como venimos vamos a seguir con dos meses de atraso”.

Otro vocero de los empleados aseveró” la solución de esto depende de la gestión clara, nosotros venimos como trabajadores cediendo desde el mes de marzo, entendiendo la situación, por el contexto de la pandemia, acordamos trasladar el aumento al mes de agosto, se renegocio el aumento, pero al día de hoy no tenemos certeza del pago de julio, ni del mes de agosto…Hoy el intendente nos dijo que se está trabajando fuerte, pero lo que nosotros necesitamos son hechos concretos, que sería el cobro de nuestros salarios” .