El Hoyo: Los cuatro casos positivos de Covid 19 tienen como sitio identificado de contagio la ciudad de Bariloche

En conferencia de prensa autoridades sanitarias del área programática Esquel, informaron que de los cuatro pacientes positivos con Covid 19 con domicilio en la localidad de El Hoyo, con resultados confirmados el día de hoy; una mujer adulta mayor de 60 años fue derivada al hospital Zonal de Esquel y un bebe de menos de un año al hospital subzonal de El Maitén. El sitio de contagio identificado es la ciudad de Bariloche.

En ese marco se indicó que ambos traslados se realizan por protocolo sanitario y estrategia preventiva por las edades. Las otras dos personas positivas, permanecen aisladas en sus domicilios de la localidad de El Hoyo.

De estos cuatro casos confirmados, se desprenden seis contactos estrechos que pertenecen al mismo círculo familiar y conviven en dos núcleos habitacionales en un terreno compartido; todos cumplen con el aislamiento correspondiente.

Así mismo se remarcó que todos los integrantes de la familia habían estado por cuestiones de salud de un familiar que lamentablemente falleció, en la ciudad de San Carlos de Bariloche y desde su regreso a El Hoyo, estaban cumpliendo la cuarentena estricta controlada por el hospital rural de El Hoyo.

Al respecto las autoridades sanitarias del área programática Esquel coincidieron en remarcar que “El lugar de contagio está identificado, eso da tranquilidad y es favorable, porque se está ante una situación controlada”.

Así mismo se indicó que estos casos no figuraban como sospechosos en el último parte del ministerio de salud (20/08) , ya que la detección de síntomas fue informada anoche a las 22:30 horas, activándose el protocolo sanitario correspondiente con realización inmediata de hisopado , muestras que fueron procesadas el día de hoy con obtención de resultados positivos.

Además a modo de llevar tranquilidad a la población de recalcó que se está ante una situación controlada y que no se registró situación de riesgo fuera del núcleo familiar, desde su regreso a la localidad de El Hoyo.

Finalmente las autoridades sanitarias que encabezaron la conferencia de prensa el director del área programática Dr. Roberto Alonso y el jefe de programas el epidemiólogo Emiliano Biondo, hicieron hincapié en la importancia de seguir cuidándonos con las recomendaciones y medidas como el distanciamiento de 2 metros , uso de tapa boca y nariz, lavado frecuente de manos , uso de alcohol en gel, no compartir el mate , ni beber de un mismo envase, ni compartir utensilios de comida o elementos de uso común .

“El comportamiento social responsable es la principal estrategia que tenemos para cuidarnos”, aseveraron una vez más los profesionales de la salud.