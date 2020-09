El Hoyo: Huisman presentó al HCD un recurso de nulidad de todo lo actuado por la Comisión Investigadora 017/2020

El intendente de la localidad de El Hoyo, respondió a concejales firmantes de la acusación sobre su persona dictaminada por la comisión investigadora 017/2020 , con un recurso de nulidad de todo lo actuado; Pol Huisman se encuentra a la espera que el honorable cuerpo legislativo municipal lo convoque en algún momento a poder explicar su situación. Huisman entiende que el tema, de la “emisión de los presuntos permisos de circulación apócrifos” por ser un delito hay que dejar que la justicia actúe.

AUDIO DECLARACIONES INTENDENTE DE EL HOYO👇👇



Entorno al plazo de descargo que le dio la comisión investigadora Nº 017/2020 con dictamen acusatorio de responsabilidades sobre lo investigado , Huisman confirmó ” Presentamos un recurso de nulidad por todo lo actuado por la comisión investigadora, ahora estoy esperando se me convoque en algún momento a poder explicar mi situación, creo que es un tema que se le dio mucha vuelta , al tema de los presuntos permisos apócrifos, es un tema que ya está en la justicia penal desde un primer momento , desde el día que se detectaron dos certificados presuntamente apócrifos me convoca la policía y se tomaron todas las medidas que se pudieron tomar, que fue desactivar los escritorios de donde salieron los permisos, nos presentamos como querellantes y s e entregaron las computadoras al ministerio público fiscal, aceptamos la renuncia de los implicados y nos pusimos a disposición para que esto se esclarezca”.

“Hay que dejar que la justicia actúe”

A lo que añadió “hay que dejar que la justicia actúe porque estamos hablando de delitos, los delitos los estudia la justicia porque tiene todos los mecanismos necesarios de defensa, garantías y formulación de pruebas. Pensamos que las responsabilidades políticas se evalúan una vez que la justicia se expida o sentencie, evidentemente el concejo no lo vio así… pero nosotros tenemos fe en que lo van a entender, primero que no hubo responsabilidad el intendente ni de ningún otro funcionario en estas cuestiones, y segundo que no hubo entorpecimiento como lo quieren presentar en la investigación.

Finalmente el intendente de El Hoyo dijo “Esto también se va a resolver y vamos a tener juntos con el concejo deliberante generar mejores condiciones de vida para el pueblo, porque tenemos muchísimos problemas para resolver que no pueden estar siendo postergados por estas cuestiones”.