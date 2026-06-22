El Hoyo fue sede de una jornada de concientización sobre los riesgos de la triquinosis

En una charla libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, especialistas de entidades que trabajan sobre esta enfermedad explicaron la importancia de realizar los estudios correspondientes antes de consumir carne de cerdo y los riesgos que conlleva la enfermedad de la triquinosis. Se abordaron sus características, síntomas, formas de transmisión y medidas de prevención.

Tabaré Daniel, medico veterinario de INTA, remarcó la importancia del diagnóstico y análisis de los cerdos que se faenan en vías de generar un consumo más seguro para la comunidad.

La triquinosis forma parte de las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a personas, o viceversa. Esta es producida por un parásito que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

Se transmite a las personas consumiendo carne de cerdo cruda o mal cocida, en especial productos de elaboración casera sin el análisis previo correspondiente.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de Cultura de El Hoyo y se realizó con un trabajo articulado entre el Municipio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Departamento Provincial de Salud.

Además se presentaron los casos de 2011 a 2026, que lleva a cabo el departamento de salud ambiental.

Los análisis pueden realizarse en la delegación noroeste de Salud Ambiental del Chubut, sobre callejón Corbata s/n, barrio Arrayanes, El Hoyo o al 2944 471212 o saludambientalelhoyo@gmail.com