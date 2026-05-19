El Hoyo fue sede de los Juegos Chubutenses para personas con discapacidad

Por primera vez desde que se iniciaron, y en la búsqueda de descentralizar las actividades deportivas, la localidad de El Hoyo recibió a 60 jóvenes de toda la comarca que compitieron en disciplinas como lanzamiento de bala y de jabalina, carreras de 100, 150, 400 y 1500 mts y salto en largo.

Esta es la primera etapa de los Juegos Chubutenses para personas con discapacidad, y se llevó a cabo en el predio polideportivo local, donde atletas de entre 11 y 25 años provenientes de toda la comarca fueron los protagonistas.

El objetivo no fue solo competir, sino también democratizar el acceso al deporte y demostrar que las localidades más pequeñas cuentan con instalaciones aptas para albergar eventos de esta magnitud.