El Hoyo: Febo Sosa desmintió que el hospital esté colapsado y contaminado con Covid

Desde la dirección del Hospital Rural de El Hoyo, el Lic. Febo Sosa, en contacto de prensa desmintió posible contaminación de Covid dentro del nosocomio; reconoció la falta de infraestructura para contar con una sala especial de aislamiento para pacientes positivos y se encargó de explicar situación vivida el fin de semana con una paciente con Covid, que debió ser internada en una sala común.

Sosa, señalo que el domingo al medio día fue convocado por el sector de enfermería a una reunión, en donde le informaron que iniciarían la semana con paro, aunque a primera hora del lunes no había nada escrito gremial que avale dicha medida, lo que finalmente no habría ocurrido.

Febo Sosa, confirmó que la madrugada del domingo, ingresó al hospital una paciente confirmada previamente para covid positivo que se encontraba aislada en su domicilio y debió ser trasladada al hospital; desde la guardia se intentó derivarla al hospital subzonal de El Maitén, que no pudo recibirla por encontrarse con personal aislado y funcionando con mínima cantidad de personal. En tanto El Hospital de Esquel no respondió el llamado.

Ante dicha situación se decidió internar a la paciente en una sala común , en donde permaneció sola , por el termino de unas 10 horas, y luego de ser evaluada por el medico se le dio el alta para que continúe transcurriendo los días de aislamiento en su hogar. El director del Hospital afirmó que la complicación de salud de la paciente no guardaba relación con su estado de covid positivo “Era otra patología la que presentaba por lo que el médico resolvió darle el alta y enviarla a su domicilio”; además se decidió que su estado de salud no demandaba ser derivada a un centro de mayor complejidad.

Así mismo el director negó que el hospital rural de El Hoyo esté colapsado, y afirmó que tras dicho caso particular el hospital fue higienizado y desinfectado; aunque sí reconoció que preocupa la situación sanitaria regional.

El ultimo parte oficial epidemiológico publicado por el hospital rural El Hoyo da cuenta de 27 casos positivos, con 50 contactos estrechos aislados.