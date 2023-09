El Hoyo: En el Día Mundial del Turismo, inauguraron el Sendero del Avión Caído como nuevo atractivo cordillerano

El 4 de enero 2012, un avión hidrante cayó en la zona de Puerto Patriada cuando combatía un incendio forestal en las inmediaciones. La aeronave quedó virtualmente colgada entre dos cipreses de gran porte y el piloto solo tuvo algunas contusiones menores. Desde entonces, los lugareños señalaron el lugar como “El sendero del avión caído”, en medio de la vegetación nativa.

En esta jornada, en coincidencia con el Día Mundial del Turismo, el municipio de El Hoyo decidió habilitar allí un nuevo atractivo turístico en medio de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, emplazado a unos siete kilómetros del casco urbano. Para ello, se organizó una caminata con la participación de numerosos vecinos, quienes aprovecharon para hacer un reconocimiento de la flora autóctona y exótica del bosque andino patagónico, además de una charla y un almuerzo a la canasta.

Según reflejó el secretario de Desarrollo Económico, Agustín do Nascimento, “pretendemos ser un destino turístico a largo plazo y desarrollarlo incluyendo la planificación. Comenzamos por mejorar la infraestructura de servicios públicos: energía, agua potable, internet, que son cuestiones que históricamente vienen mal en la localidad”.

Luego apuntamos al desarrollo de nuevos atractivos, como el sendero a la laguna Espejo, otros sobre el cerro Pirque y en Rincón Currumahuida, formalmente aprobados por la Secretaría de Bosque dentro de la Reserva Lago Epuyén”.

En este caso, “buscamos un nombre llamativo – como el sendero del avión caído-, que remonta al accidente ocurrido hace 11 años, cuando el piloto se encontró con una columna de humo, perdió la visibilidad y terminó parado prácticamente entre dos cipreses. Por suerte, no sufrió mayores consecuencias. También contamos con el testimonio de varios pobladores y hasta de algún otro que corrió en un cuatriciclo para auxiliarlo”.

Más tarde, la Fuerza Aérea «retiró el motor, pero el fuselaje quedó allí prácticamente intacto. Desde ahora, también servirá para ayudar en la concientización sobre los incendios forestales”, agregó.

«El municipio colocó cartelería que facilita su ubicación, espacio para estacionamiento y el sendero tiene unos dos metros y medio de ancho. El avión está a unos 500 metros de la ruta que vincula el pueblo con Puerto Patriada y es de dificultad baja, apto para cualquier persona, se puede hacer tranquilamente con una caminata de media hora”, explicó do Nascimento.

Potencial

En otro orden, el funcionario valoró especialmente la celebración del Día Mundial del Turismo, “ya que es nuestra principal actividad económica. En El Hoyo, además de los atractivos naturales como Puerto Patriada, El Desemboque, las cascadas Corbata Blanca y Escondida y la laguna de los Buenos Pastos, sumamos el potencial de distintas actividades productivas como la fruta fina, el desarrollo de viñedos y bodegas, el agroturismo y el quehacer de nuestros artesanos”.

Remarcó que “tratamos de conducir al turismo hacia una nueva concepción. De hecho, se está dando una diplomatura en agroturismo desde la Universidad del Chubut, que apunta a diversificar y generar nuevos recursos para la economía familiar y local. Al comenzar esta gestión, contamos con el concurso de una consultora contratada a través de CFI para hacer un plan estratégico para el sector turístico y productivo”.

De la apertura del Sendero del Avión Caído también participaron el intendente Pol Huisman; el equipo del Área de Turismo de la comuna; Néstor Millandeo y Lino Rogel, encargados de trabajar en el camino, y el jefe de la Delegación de El Hoyo de la Secretaría de Bosques del Chubut, Rafael Railef, junto a la ingeniera forestal y técnica del Área de Parques y Reservas, Valentina Baliran.