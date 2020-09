El Hoyo: El municipio se puso al día con el pago de salarios reclamados por trabajadores de planta permanente

Hoy el intendente de la localidad de El Hoyo, Pol Huisman, confirmó que se concretó el pago de haberes del mes de julio a trabajadoras/es de planta permanente municipal.

Al respecto al ser consultado, este jueves el mandatario indicó “En este momento están al día todos los salarios del mes de julio de trabajadores de planta permanente y contratados”.

🛑ESCUCHA ENTREVISTA CON EL INTENDENTE HUISMAN 👇👇



Respecto a los fondos para el pago de haberes del mes de agosto, cuyo plazo vence el día 10, el intendente informó “ estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, la buena señal es que aparentemente ya empieza a haber una mejora en la Coparticipación Federal de Impuestos no así en las Regalías , esto era la explicación en la caída de los recursos… en la medida que se revierta también se va a ir revirtiendo el déficit de caja que tenemos en este momento” .

El mandatario reconoció que el pago de haberes de la planta política registra un atraso.





Huisman remarcó que el municipio de El Hoyo al igual que otros de la provincia y la nación , atraviesan una emergencia económica financiera producto de la pandemia, a raíz de la baja en los ingresos de coparticipación federal de impuestos y regalías petroleras .

En El Hoyo, se suma la situación económica en la que la actual gestión de gobierno recibe el municipio con una deuda de 13 millones de pesos.

El intendente Huisman al realizar un repaso de la situación resaltó que al asumir la gestión, se tomaron varias decisiones, siempre con la previsibilidad de la proyección de recaudación impositiva local, y los ingresos por coparticipación en un escenario de normalidad ; entre las decisiones tomadas puntualizó en primer lugar otorgar los aumentos salariales compensatorios que tenía que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores /as, y en segundo lugar se decidió sostener los contratados existentes y los 28 pases a planta dejados por el gobierno saliente. Al respecto dijo “si bien teníamos las herramientas para cuestionar esto, estamos a favor del trabajo registrado, aunque en su momento denunciamos lo inoportuno y exagerado de la medida y también lo irregular. Decisión que tomamos basándonos en que la falta de trabajo en El Hoyo es gravísimo, entendiendo que no podemos venir a generar más falta de trabajo”.

Al tiempo que subrayó que a mediados de marzo con la declaración de la pandemia los ingresos por coparticipación sufren una caída vertical “se desploman”, por lo que la administración municipal empezó a manejarse con recursos que se fueron acumulando con la recaudación propia municipal de los meses de enero y febrero.

Atraso en el pago de haberes de la planta política

Huisman, reconoció hay un atraso en el pago de haberes de los cargos políticos, al tiempo que recordó que en el marco de las acciones que apuntan a palear la difícil situación mediante una resolución se declaró la emergencia económica al tiempo que se envió al legislativo una propuesta de descuento del 25 % de los haberes de autoridades políticas, y se suspendió la contratación de personal, y se iniciaron charlas de renegociar deudas con proveedores. “Todo esto… en tiempo en paralelo con la gestión de ayuda extraordinaria que tienen que ver con el tesoro provincial y nacional y gestiones muy fuertes para conseguir otros tipos de programas y proyectos que generen trabajo, y en la medida que esto sucede se va migrando de sectores oficiales a sectores específicos”, indicó el intendente del municipio de El Hoyo.



Rechazo del HCD al proyecto de emergencia económica y financiera

Consultado Huisman por cómo impacta en la gestión municipal, el hecho de que la mayoría de los concejales rechazaron proyecto de ordenanza que declaraba la emergencia económica y financiera municipal, el intendente Pol Huisman sostuvo que “ tiene que ver con un clima y relación que tenemos que mejorar y que hay con el concejo deliberante ; es a todas luces difícil de entender que una medida de esta en un contexto como este en donde todos los municipios incluso a nivel nacional se sancionan emergencias se entienda que no hay emergencia cuando las pruebas están a la vista…”.

A lo que agregó “esto es general, lo que provoca la pandemia es un desastre económico, entonces hay que verlo responsablemente más allá de las especulaciones políticas que se puedan tener. Nosotros no vemos otra manera que es declarando la emergencia, de todas manera la emergencia económica está, se vea o no sea vea, el covid es una realidad”, afirmó Huisman.