El Hoyo-Covid 19 : “ Tenemos que cuidarnos , ser inteligentes y aprovechar la libertad que tenemos, porque acá en la zona no hay prácticamente restricciones”

Desde la dirección del hospital de El Hoyo se insta a la población a actuar de forma inteligente, manteniendo los cuidados y recomendaciones relacionados al Covid 19, “tenemos que ser inteligente y aprovechar la libertad que tenemos, porque acá en la zona no hay prácticamente restricciones, para no ir a un cierre depende de cada uno de nosotros, nos tenemos que cuidar individualmente para tener un éxito colectivo” ,sostuvo el Lic. Febo Sosa.

AUDIO ENTREVISTA CON LIC. FEBO SOSA

La situación epidemiológica local, los últimos días registro un descenso, sobre la escalada de casos positivos que hubieron tras el fin de semana largo de semana santa.

Los casos registrados en la cordillera, tuvieron un pico que afectó y colapsó el sistema sanitaria con la terapia intensiva del hospital zonal de Esquel ocupada en un 100% , al igual que la sala especiales de covid en el subzonal de El Maitén ; si bien en la actualidad muestra un alivio, el estado de alerta sanitario sigue vigente.

El Lic. Febo Sosa, además indicó “estamos expectantes porque Argentina está cursando la segunda ola de covid, esa segunda ola todavía no ha llegado a la localidad, estamos preocupados porque esto que nos pasó solo a nosotros, paso en varios hospitales de la cordillera, que llevó a una saturación de los hospitales referentes”.

Respecto al estado de salud de pacientes positivos (10) de la localidad, el director del nosocomio local, informó que se realizaron cuatro derivaciones todas con cuadro de neumonía, una paciente estuvo varios días en UTI Esquel con asistencia respiratoria, y recién este miércoles la pasaron a sala común; en tanto otras dos personas ya recibieron el alta hospitalaria y permanecen en sus hogares.

Vacunación Covid

El Hoyo, es la localidad de Chubut que más personas vacunadas tiene, en ese sentido Febo Sosa dijo “La verdad que estoy satisfecho con lo hecho en la operatoria de vacunación contra covid, resalto el equipo que está al frente, no solo los vacunadores sino todo el equipo. Se vacunó desde un primer momento a un buen ritmo, somos una de las localidades que tiene la mayor cantidad de vacunados en relación cantidad de habitantes en Chubut”.

A esto se añadió, que en la comunidad ya están cubiertas la franja de personas mayores de 60 años y el personal estratégico determinado por el gobierno provincial. En la actualidad se está aplicando la primera dosis a la franja de 18 a 59 años con factores de riesgo.” Esto hay que aclararlo bien. Si alguna de estas personas no fue vacunada o contactada le pedimos que se acerquen al vacunatorio sin turno, siempre y cuando estén dentro de estos grupos y tengan domicilio en la localidad de El Hoyo”, subrayo Sosa.

Reunión de COEM El Hoyo

El director del hospital local, informó que en el marco de la reunión mantenida con el COEM Local, desde salud, se planteó el riesgo de una segunda ola, como puede verse afectado el sistema sanitario,” planteamos la preocupación de colapso, solicitamos a las autoridades se refuerce el mensaje de prevención a la comunidad, no es ni más ni menos que eso, muchos se enojan porque pueden llegar a venir restricciones… No hay que enojarse ni con el presidente, gobernadores, ministros e intendentes, creo que hay que enojarse con quienes no cumplen con las recomendaciones. Tenemos que ser inteligente y aprovechar la libertad que tenemos, porque acá en la zona no hay prácticamente restricciones, para no ir a un cierre depende de cada uno de nosotros, nos tenemos que cuidar individualmente para tener un éxito colectivo”, insistió la autoridad sanitaria local.

Reunión con el Ministro y directores

Esta semana los directores de hospitales de la cordillera, se reunieron en El Maitén con el Ministro de Salud Dr. Fabián Puratich, en la cual se abordó y analizó la situación epidemiológica, en tal sentido el Lic. Febo Sosa indicó que “ No es casual el aumento de casos que se dieron tras el fin de semana largo de semana santa .Gran parte de la reunión paso por ese lado, trabajar en conjunto con las instituciones para reforzar las medidas de prevención que son básicas-distanciamiento, lavado de mano, ventilar ambientes …”

Finalmente el director del hospital rural de El Hoyo, señaló que a pesar de la situación epidemiológica, se ha podido mantener el sistema de atención y derivaciones programadas con turnos al hospital zonal de Esquel ; aunque de presentarse un nuevo colapso sanitario las mismas podrían sufrir algún tipo de afectación.