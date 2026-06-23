El Hoyo continúa con su Programa Anual de Espacios Verdes

Se realizó el cierre de los trabajos de chipeo, poda y limpieza de acuerdo al cronograma previsto de la zona 1. Los barrios cubiertos fueron: Barrio Centro, Arrayanes, Valle del Pirque y Cauquenes.

Se llevaron a cabo las siguientes tareas: Limpieza de cordon cuneta, higiene de acequias pluvial urbanas, parquización de espacios públicos y retiro de poda, previo pago de tasa en el área de obras públicas de la municipalidad, en caso de requerir, acarreo y/o chipeo programado.

Los próximos barrios a cubrir, dentro de la zona 2 son: Cumehue y callejón Trafián.

Se mantiene el Punto Verde del Vertedero para la recepción de poda, donde se realizará también chipeo para darle un nuevo uso a los residuos. Para ello se debe solicitar permiso.

Para más información, comunicarse al 2944471504