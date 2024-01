El Hoyo :Confirman el concurso de una motoniveladora para reparar los accesos a puntos turísticos

El intendente César Salamín confirmó esta mañana que “una máquina de Vialidad Provincial comenzó temprano el repaso de los 14 kilómetros del camino de ripio que vincula la ruta nacional 40 con Puerto Patriada”, utilizado a diario por más de 500 vehículos.



“Estamos hablando de un tramo con alto impacto de vehículos cada día, que demanda pasar la máquina permanentemente, un típico camino de montaña con subidas y bajadas y que se destruye con tanto tránsito”, remarcó. Agregó “los camiones regadores que hemos contratado para disminuir la cantidad de polvo en suspensión y evitar accidentes”.

Se trata del principal balneario de la Comarca Andina, visitado por miles de turistas y lugareños, atraídos por el encanto de sus aguas cálidas (ideales para contrarrestar las altas temperaturas del verano) y por todas las actividades náuticas que se pueden desarrollar en la cabecera norte del lago Epuyén, además de la pesca deportiva.

En dicho espejo lacustre está prohibida la navegación a motor, por cuanto los asistentes aprovechan cada jornada para practicar remo en kayak, stand up paddle o pasear en velero. También se pueden hacer cabalgatas, senderismo hasta las cascadas de Los 5 Saltos o la laguna Los Alerces. En coincidencia, el público encuentra una amplia oferta en campings y cabañas, además de puntos gastronómicos y los patios cerveceros.

Respuesta

En respuesta a las quejas de vecinos sobre el estado del acceso, el jefe comunal recordó que “es un trazado provincial, al igual que el camino hasta El Desemboque que se arreglará la próxima semana, por lo que estamos trabajando con el gobierno chubutense en un convenio para hacernos cargo de su respectivo mantenimiento. Durante la jornada del viernes me reuniré con Germán Tórtola (nuevo jefe del organismo vial), quien conoce cabalmente esta situación”.

Señaló que “el municipio posee una motoniveladora, pero cuando asumimos el 10 de diciembre la encontramos con las cubiertas lisas, al punto que no la pudimos sacar a rodar, además del faltante de las cuchillas. Hemos tomado la decisión de reequipar esta maquinaria, que es fundamental para cumplir con el mantenimiento de los caminos vecinales”.

Con todo, Salamín reconoció que “la solución definitiva será el asfaltado del sector, que incluye Rincón de Lobos. Hemos vuelto a instalar el proyecto ante las autoridades provinciales, ya que cada año que pasa se justifica más en función del flujo vehicular que marcan las estadísticas, porque además de es un paraje donde vive mucha gente y este camino también lo utilizan los madereros y los chacareros para sacar su producción”.

Agregó “la necesidad de construir otra mano en el puente Salamín (intersección con la ruta 40), que en muchas ocasiones complica el acceso. El gobernador Nacho Torres conoce esta problemática y ojalá se pueda avanzar con estas obras una vez que se salga de la difícil situación económica que está viviendo el país”.

Recursos

Acerca de los fondos obtenidos con el cobro de ingreso a Puerto Patriada, detalló que “se utilizan para solventar los sueldos del personal de temporada (es una fuente laboral genuina), afectado al estacionamiento, además del pago del camión regador, combustible y todo lo que conlleva el mantenimiento de los caminos. Lógicamente, no alcanza: un neumático para una máquina cuesta un millón de pesos. Ni hablar de una cuchilla, que directamente no se consigue en el mercado”, antepuso a modo de ejemplo.

Más tarde, el secretario de Desarrollo Económico del municipio, Darío González, subrayó que “junto al trabajo de la máquina, hoy también se está regando y desmalezando. El camino de acceso quedó en perfectas condiciones”.