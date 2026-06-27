El Hoyo concretó la quinta jornada de salud animal del año

Con cuatro jornadas completas y una de vacunación antirrábica, esta semana finalizó la quinta intervención gratuita del año. En esta oportunidad se dio prioridad a animales del barrio Cume Hue y se llevó a cabo en el club San Martín. Estas intervenciones están destinadas únicamente para residentes de El Hoyo.

Para esta jornada se brindaron 60 turnos dirigidos a perros y gatos de los cuales solo 46 intervenciones quirúrgicas de esterilización se hicieron efectivas. Además se brindaron un total de 62 dosis de vacunas antirrábicas. Aquellas turnos que se realizaron de forma gratuita, quedarán exentos para la siguiente intervención gratuita.

Se continuó con el relevamiento poblacional de caninos y felinos realizado fechas anteriores del cronograma de salud animal. Con este estudio se busca detectar posibles enfermedades transmisibles a las personas, reforzando así las tares de prevención en la comunidad.

Estas iniciativas tienen como objetivo frenar la reproducción descontrolada de animales domésticos, combatir el abandono y reducir la posibilidad de contagio de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animal a persona, o viceversa.

El cronograma veterinario seguirá su curso durante todo el año. Las fechas de las próximas jornadas serán anunciadas por las redes oficiales de la Municipalidad de El Hoyo y se solicita compromiso a la hora de solicitar el turno, ya que las personas que faltan a la cita quitan la oportunidad a otros vecinos que lo necesitan.