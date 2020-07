El Hoyo: Concejales de El Hoyo se defienden de acusaciones que los señalan como destituyentes y golpistas

Tras aprobar la suspensión del intendente Huisman y el concejal Flak, miembros del concejo deliberante explicaron en conferencia de prensa los motivos que llevaron a dicha decisión y se defendieron de las acusaciones que los señalan como “ Destituyentes y Golpistas”, lo cual en las últimas horas tomó una connotación provincial y nacional importante.

En las próximas horas, según lo indicó Salamín, tratarán de hacer cumplir la resolución 17/2020, para que se le permita asumir al cargo de intendente interino. “Vamos a ir de forma pacífica. Responsabilizo a Pablo Huisman de todo lo que se pueda perder de acá a cuando s e tome el cargo al cual se me está impidiendo, de todo lo que pueda faltar de la municipalidad de El Hoyo” , indicó el presidente del HCD, hoy con el traje puesto de interino.

Al tiempo que advirtió que le sorprende que Huisman, a pesar de haber sido concejal, “Desconoce la ley 1646, conoce muy bien el reglamento y la ley de corporaciones y sabe que las facultades del concejo son indelegables”.

Así mismo Salamín dijo que le preocupa los dichos por twitter del gobernador Arcioni, aseverando que el mandatario provincial tiene un “desconociendo total y absolutamente la constitución de la provincia, él no es autoridad para intervenir el municipio sino a través de una ley que la tiene que aprobar la legislatura del a provincia del Chubut y por mayoría especial. Lamento mucho que el sr. Gobernador, no se quien lo asesora, aludiendo que iba a intervenir la municipalidad de El Hoyo cosa que no es facultad de él”, insistió el concejo deliberante de El Hoyo.

«No somos golpistas ni destituyentes»

A su turno la concejal de juntos por el cambio, Gretel Arce, en relación a las expresiones que acusan de destituyentes y golpistas, a los cinco ediles que suspendieron al intendente, dijo “De ninguna manera somos golpistas ni de destituyentes, solamente aplicamos la ley 16 46 , solamente suspendimos al intendente para que nos deje trabajar tranquilos , desde que asumimos ha sido muy difícil trabajar por el ejecutivo” .

Por su parte , Gisel Cortes del bloque Chubut Somos Todos, sostuvo que consideran gravísimo el hecho por el que se suspende al concejal Flak, se lo acusa de haber sustraído del HCD documentación declarada reservada y habérsela dado al ejecutivo, para que este posteriormente haga una denuncia penal contra el ex agente municipal, quien ofició de testigo, en el hecho que investiga la primer comisión investigadora, creada para esclarecer responsabilidades entorno a la emisión de permisos para circular presuntamente apócrifos.

Así mismo la edil, aseveró que Huisman al ser consultada por declaraciones del intendente a este medio que la incriminan a ella y otras figuras políticas locales, como hacedora de un plan destituyente, opinó que “ Huisman da manotazos de ahogados , y debería reconocer los poderes del estado , él tiene que reconocer que existe el concejo deliberante y que existe una división de poderes que no la está reconociendo”, a lo que agregó “ Puede decir lo que quiera, lo único que yo le puedo decir es que incumplió una orden que le dio el concejo deliberante, él está suspendido y no está permitiendo que la persona que tiene que asumir en el cargo pueda asumir como intendente interino, el intendente esta atrincherado en la localidad de El Hoyo”.

“ Es apresurado hablar de intervención”

La concejal Justicialista Fanny Avalos, respecto a los dichos del gobernador consideró que “ es apresurado hablar de una intervención cuando no se han analizados los antecedentes que existen para que nosotros hayamos tomado la decisión que tomamos. Fue difícil como concejales y miembros comunidad tomar la decisión, decidimos que era conveniente y oportuno hacerlo porque llevamos 7 meses de gobierno y la verdad que teníamos que ponernos serios, venían sucediendo varias situaciones en el gobierno en donde el ejecutivo desconocía la función del legislativo”.

Avalos subrayó que a la Constitución Provincial establece en el artículo 243 que “la provincia puede intervenir los municipios por ley, la que requiere para su aprobación el voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en los siguientes supuestos: en caso de acefalía y cuando expresamente lo prevea la ley orgánica o la carta orgánica municipal”; aseverando que en el municipio de El Hoyo, eso no sucede . “ Si no hay nada que esconder el presidente del concejo debe acceder al cargo preventivo, entonces no sé porque la necesidad de atrincherarse y no dejar que se cumpla la norma”, remarcó la concejal.

Más adelante Fanny Avalos, subrayó Utilizar información reservada y realizar denuncia penal, se entorpeció el trabajo que venía desarrollando la comisión investigadora. Por eso la necesidad que el Sr. Rolando Huisman no esté en las instalaciones del ejecutivo, para que podamos llevar directamente la investigación… y en todo caso tener herramientas si es necesario hacer un juicio político de hará, sino volverá a sus funciones” .

Acuerdo político de gobernabilidad roto

Al ser consultado el justicialista Cesar Salamín, si se rompió el acuerdo político entre el justicialismo y el nuevo encuentro, que llevó a la intendencia a Huisman bajo la figura del Frente de Todos, el presidente del HCD de El Hoyo, respondió que sí “ Se rompió el partido gobernante en El Hoyo; lástima que se rompió de una manera abrupta. Lo que sucedió con el robo de esta documentación fue el detonante de esta ruptura”; al tiempo que subrayo que llegado el caso de ir a elecciones nuevamente, el peronismo no acompañaría a Huisman.