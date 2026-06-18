El Hoyo comenzó a instalar nuevas garitas

En la tarde de ayer se colocó la primera de una serie de garitas que se ubicarán en distintos puntos de la localidad de El Hoyo, a fin de generar un espacio seguro y cómodo para quienes tienen que esperar el transporte público.

El intendente de la localidad, César Salamín, explicó que «estas garitas son muy necesarias y hace tiempo que queríamos actualizar las que tenemos y poner en nuevos puntos. La localidad sigue creciendo y las necesidades cambian, lo bueno de este modelo es que son móviles y si el día de mañana necesitamos reubicarlas, lo podemos hacer sin problemas».

«También van a quedar con iluminación y les pedimos a todos que las cuiden, porque son mejoras para todos los vecinos», remarcó el titular del ejecutivo municipal.

La primera fue instalada en el cruce de la calle Mariano y la ruta A34. Fue construida con chapa aislada retardante al fuego, tubbing y madera de Oregón en su interior con un moderno diseño.

Se prevé el armado y colocación de otras casillas junto con luminarias cercanas, para facilitar a las familias un mejor traslado en la localidad.