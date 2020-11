El Hoyo celebró la apertura de licitación para la construcción edificio propio de la escuela técnica Nº 7727

Este martes se llevó a cabo la apertura de sobre de licitación para la construcción del edificio propio de la escuela técnica 7727 de El Hoyo, el acto se realizó en la casa de gobierno del Chubut, y estuvo presidido por el gobernador Mariano Arcioni junto al intendente Rolando “ Pol” Huisman. Desde la localidad la comunidad representada por distintos sectores participó mediante videoconferencia, viviendo con alegría una jornada muy esperada y esperanzadora.

🛑AUDIO ENTREVISTA CON JULIO RUIZ DIRECTOR DE LA ESCUELA 7727👇👇

En ese marco desde Rawson Huisman expresó “Hoy la política está dando una respuesta importantísima a una necesidad del pueblo”; al tiempo que aseguró con emoción que “esto refleja el interés que tiene nuestra comunidad en esta escuela, tan esperada desde hace mucho tiempo”.

Del acto junto al mandatario municipal y el gobernador estuvieron presentes la ministra de Educación, Florencia Perata, y del ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera.

A nivel local participaron a la distancia desde el auditórium municipal equipos directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Técnica 7727 y de la Escuela Secundaria N° 734, el Concejo Deliberante y funcionarios y funcionarias municipales los concejales Gustavo Flak, Dora Mariguán, Fanny Ávalos y Ariel Szudruk; el coordinador de Planeamiento y director de la Escuela Técnica 7727, Julio Ruiz; el ex director de la institución, Ulises Neculman; el delegado administrativo Región I Antonio Chacón ; estudiantes; la cooperadora; y el equipo directivo de la Escuela Secundaria 734.

Finalizado el acto de apertura, el director de planeamiento municipal y director de la escuela técnica 7727, Julio Ruiz expresó a Noticias de la Comarca “ Felices y orgullosos que se haya logrado luego de tanto tiempo, en este acto estuvo vigente la pelea y lucha de los vecinos de El Hoyo, de las autoridades municipales de esta gestión y de anteriores, comunidad educativa, alumnos, docentes y familias, la verdad que hubo mucho acompañamiento de todos, y como siempre decimos además de ser un orgullo para la localidad de El Hoyo, la escuela técnica es un orgullo comarcal”; Ruiz además remarcó el acompañamiento de los intendentes de Epuyén y Lago Puelo que en su momento declararon de interés la construcción del edificio escolar.

La obra proyectada contempla la construcción de un edificio ambicioso, una obra modelo para la región de 5.000 metros cuadrados de obra emplazadas en un terreno de 2 hectáreas, es una obra de una sola planta con dependencias específica para escuela técnica, laboratorio, talleres, aulas, gimnasio, comedor y anfiteatro para conferencias, charlas microcine.

Fueron cinco(5) los oferentes interesados en la obra, cuyas ofertas , detalles administrativos y legales serán evaluadas por el gobierno de la provincia del Chubut; la empresa que resulte adjudicada una vez iniciada la obra tiene un plazo de 3 años para la ejecución. “En principio la obra está planteada para que comience dentro de los próximos 60 días, y se finalice a los 3 años de adjudicada la obra. Con respecto a los estudiantes /as que no pudieron ver este momento nos queda un saborcito amargo… por lo menos les hicimos saber la noticias, están al tanto de la situación para sepan que cuando la comunidad entera se pone al frente de una decisión como esta los objetivos se logra, para que tengan una imagen el estado y lo que implica la ciudadanía y participación, y que esto sea positivos en su formación también”.

Hoy la escuela 7727 tiene una matrícula de 207 estudiantes; 16 alumnos próximos a egresar este año. Año tras año por la gran demanda se deben realizar sorteos o exámenes de ingreso, dejando a muchos chicos sin poder ingresar. Por un lado nos llena de orgullo que se anoten muchos chicos a la escuela, pero nos resulta un problema tener que definir quién entra y quién no”, dijo el director del establecimiento educativo, a lo que añadió “Esperemos que una vez concretado el edificio propio podamos recibir a todos los estudiantes, hoy la modalidad que tenemos es maestro mayor de obra pero sabemos y entendemos que hay otras modalidades interesantes para el crecimiento de nuestra región”.