El hospital rural de El Hoyo recomienda a la población quedarse en casa

En el marco de la implementación del protocolo por la contingencia sanitaria por coronavirus, el hospital de El Hoyo, debió adecuar el sistema de atención en base a la infraestructura y recurso humano disponible. El director del nosocomio en diálogo con este medio, dijo “ como primer punto se le pide a la gente que se quede en casa , que no venga al hospital a no ser que sea un caso de extrema necesidad, si tiene un control de rutina le decimos que no es el momento”.

A esto agregó “ Para nosotros el adoptar estas medidas no es muy nuevo, porque teníamos el ejercicio y la gimnasia en el protocolo utilizado en la emergencia de hanta virus, y en algunos puntos es muy similar, tuvimos que poner en conocimiento al equipo y activar un protocolo con algunas particularidades”.

Así mismo subrayó que el escenario en que se vive esta contingencia sanitaria por coronavirus no es el mejor, si se tiene en cuenta que la contingencia llega en medio de un paro de trabajadores del hospital, lo que implica que el nosocomio esté funcionando con personal reducido.

El director del hospital indicó que se están readecuando los servicios, con funcionamiento restringido, cuidando de no exponer al personal.

El licenciado Febo Sosa al respecto dijo “Esta es una medida antipática como todas las que se están tomando en este momento, pero necesarias, nosotros lo que queremos hacer con esto es tener una menor exposición posible del personal, porque nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a la comunidad”, para luego insistir “Lo que le pedimos a la comunidad es que se queden en sus casas , que no salgan porque es la única forma que tenemos de prevenirnos entre todos. Hoy la única vacuna para el coronavirus es la prevención, así que no tenemos que salir, tenemos que cuidar a nuestros hijos, padres y abuelos porque son los adultos mayores de 60 años la población más en riesgo”.

En ese marco Febo Sosa llamó a la comunidad a” informarse a través de las paginas oficiales, y hacer caso omiso a lo que circula en las redes sociales de dudosa procedencia, porque muchas veces nos lleva a desinformarnos o mal informanos”.

En el marco de la emergencia sanitaria, el hospital integra junto a otras instituciones el comité de emergencia municipal, el cual se reúne todos los días, y es en donde se toman en forma unificada las decisiones y el mecanismo de difusión para llegar con un mensaje claro a la comunidad.

Por otra parte el director del hospital , expresó su agradecimiento al personal de salud al sostener que “, casi la totalidad de los compañeros del hospital entendieron que esto es distinto a todo, que esto es una pandemia que debemos atender y estar atentos , porque gracias a la comunicación que es tan fluida hoy en día ya sabemos lo que pasó en otras partes del mundo que desestimaron esta pandemia, por eso tenemos que dejar todo de lado y poner los esfuerzos en la primer etapa que es la prevención …esto indefectiblemente va a avanzar y cuando avance nos tiene que encontrar preparados porque es algo distinto a lo que vivimos día a día. Acá se formó un equipo de trabajo humano muy lindo en el cual se toman decisiones y se replican a todos los compañeros del hospital”.

Así mismo sabiendo la coyuntura que atraviesa el sistema de salud pública y lo sucedido en el mundo con la pandemia por coronavirus, el director del hospital Lic. Febo Sosa sostuvo “ La realidad que si no se toman estas medidas que pueden parecer antipáticas, pero son necesarias, como muestra tenemos que esta pandemia está tomando y afectando a países del primer mundo que tiene un sistema sanitario superior al nuestro con una infraestructura sanitaria 10 veces mejor y así y todo no pudieron frenarlo, tenemos el caso más saliente que es lo que está pasando en Italia, que van día a día batiendo record que no son motivo de orgullo, con cantidad de muertos e infectados, le paso a Italia, Alemania, Estados Unidos… acá que estamos con un sistema que es del tercer mundo puede llegar a complicarse si no tomamos estas medidas , si la gente no toma las precauciones que estamos dando y pidiéndoles que no se muevan de casa , no hay que salir , esto es fundamental más las medidas básicas de higiene”, aseveró el profesional .

Medidas de atención adoptadas

En el marco de las medidas adoptadas, se habilitó una línea telefónicas para evacuar dudas y consultas sobre coronavirus (Covid-19) , llamando al 4471500 serán atendidos por personal especializado . Mientras que el resto de las consultas se pueden hacer al 4471503; urgencias y emergencias al 107 .

Desde la dirección del hospital se informó el siguiente esquema de adecuación de los servicios:

* Atención Médica: Solo se atenderán urgencias. Los pacientes deben entrar por la puerta principal de a uno/a por vez (debiendo el resto esperar afuera) y anunciarse en mesa de entrada a través del intercomunicador.

* Pacientes Con Fiebre Y Síntomas Respiratorios: deben comunicarse previamente por teléfono (4471500). Será atendido por personal de salud que coordinará la entrega de barbijo y la atención será por sector de entrada de ambulancias (patio trasero).

* Control Embarazos: Solo se realizaran en pacientes que se encuentren en el último mes de gestación.

* Pediatría: Solo se hará control de niños menores de 1 mes los días martes y jueves de 10 a 12 hs.

* Recetas: Se deberá dejar el pedido en estadística con 10 días mínimo de anticipación. Incluye recetas de PAMI.

* Farmacia: Atenderá de 10 a 14 hs a pacientes en general. Los pacientes crónicos (que retiren medicación habitualmente) deberán concurrir de 14 a 16 hs.

* Vacunación: No se realizarán vacunas hasta el 31 de Marzo, salvo excepciones (con indicación médica). Se informará por los medios cuando esté disponible la vacuna para la gripe 2020.

* Laboratorio: Solo Urgencias y pacientes internados

* Kinesiología: Solo rehabilitaciones postquirúrgicas

* Salud Mental: Solo Urgencias.

* Derivaciones: Están suspendidas las derivaciones programadas a Maitén y Esquel. La oficina atenderá Martes y Jueves de 9 a 12 hs.

*Ecografías: Suspendidas

*Radiología: Solo Urgencias con órdenes emitidas por el Hospital de El Hoyo (no se realizan estudios a pacientes con órdenes de otras instituciones)

Recomendaciones

El hospital rural de El Hoyo, recomienda a la comunidad en general, tener en cuenta y poner en practica todos los cuidados de higiene que se están difundiendo a través de los sitios oficiales y medios de comunicación, respecto a los hábitos de higiene y el pedido de quedarse en casa para minimizar al máximo los riesgos de contagio y propagación del virus .

Sitios oficiales recomendados:

Facebook: HOSPITAL RURAL EL HOYO

Argentina.gob.ar/salud/coronavirus

Ministeriodesalud.chubut.gov.ar