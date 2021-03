El Hospital Rural de El Hoyo recibió por primera vez la visita de la máxima autoridad sanitaria de la Nación

En el marco de la visita de la Ministra de Salud de la Nación a la localidad de El Hoyo, la Dra Carla Vizzotti recorrió el hospital local en donde charlo y escucho a los trabajadores de la salud local. Febo Sosa director del nosocomio rural agradeció y valoró la visita por primera vez al hospital de un titular de la cartera de salud nacional.

Vizzotti, llegó acompañada por un equipo del gobierno Nacional y el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich.

Durante la recorrida por el hospital, el Lic. Febo Sosa, en una breve reunión privada junto a Puratich le entregó en mano a la Ministra de la Nación, una carpeta con necesidades y falencias.

AUDIO ENTREVISTA CON LIC. FEBO SOSA DIRECTOR HOSPITAL RURAL DE EL HOYO



El pedido incluye desde computadores, hasta insumos, equipamiento hospitalario y móviles; así mismo se planteó la necesidad de contar con un hospital de alta complejidad en la zona. Al respecto se indicó que el mismo debería tener una ubicación estratégica sobre la ruta nacional 40, entre el ejido de Lago Puelo y Epuyén.

Refuerzo vacunas Covid 19

El anuncio de refuerzo de vacunas covid 19, es importante para la localidad, ya que existe una preocupación entorno a un posible incremento de casos de coronavirus, producto de la catástrofe ígnea. Febo Sosa, señaló que “al hospital le estaban llegando dosis de vacunas a cuenta gota, con esto se nos abre el panorama importante, vamos a tener que intensificar el trabajo. Ya veníamos desarrollando la campaña, que nos sirvió de ejercicio y practica para esto que se viene, tenemos un grupo de vacunadores , estamos bien organizados en la logística”.

En la localidad de El Hoyo, el vacunatorio se estableció en una de las casas de salud en el marco de la campaña, solo se ira a domicilio si hay situaciones particulares y puntuales de personas que no puedan asistir.

Desde el hospital se solicita a las personas interesadas en vacunarse contra el Covid, se inscriban en la página oficial: https://www.vacunate.chubut.gov.ar/

Dicha inscripción es importante, porque de ello depende la cantidad de vacunas que se designen al hospital rural de El Hoyo, puntualizó Febo Sosa, quien además recordó que quienes deseen anotarse y por distintas razones no puedan hacerlo por sus propios medios, se acerquen y/o comuniquen con las trabajadoras comunitarias para que ellas carguen sus datos en sistema

El responsable de la dirección el hospital rural de El Hoyo, indicó que también se pudo abordar con la Ministra Dra. Carla Vizzotti la preocupación de los efectos colaterales que provocan este tipo de catástrofe sobre la población en general y en forma directa a los afectados. “El incendio pasó pero el coletazo sanitario va a ser grande y a largo plazo”, subrayó el Lic. Febo Sosa.

Asistencia y contención

Así mismo informó que un equipo de salud del hospital local trabaja con los damnificados en terreno, pos incendio se armó una mesa de contingencia, con el acompañamiento y apoyo del sector de salud mental del área programática Esquel, que diariamente viaja a la zona a atender y contener a los afectados por la catástrofe. Desde el hospital rural de El Hoyo además de asistir a la población local, se está colaborando con el hospital de Lago Puelo, ya que la mayor cantidad de población afectada se encuentra dentro de dicho ejido( Parcela 26, Cerro Radal, ecoaldea, Pinar, cerro Radal, Las Golondrinas etc. ) .

Agua no apta para consumo

La calidad el agua en la población de El Hoyo, no está garantizada, por lo que se solicita a quienes tengan agua de red, la clore, la potabilice y/o la hierva.

Semana Santa: No queremos un turismo morbo

De cara al próximo fin de semana largo, desde el ámbito de la salud publica, se pide a quienes tengan pensado viajar a la Comarca Andina cuidarse y cuidar a la población.

Al tiempo que se solicita mucho respeto con los damnificados del incendio.

En tal sentido Sosa dijo “Puede llegar a pasar que el fin de semana largo venga gente a traídos por ver lo que sucedió, pedimos que se cuiden y nos cuiden, que por favor tengan los recaudos necesarios para no generar un problema más. Evitemos el turismo morbo, que vengan a sacarse una selfie con las casas quemadas o los damnificados, no necesitamos ese turismo porque es dañino; sino que vengan a ayudar, o que vengan a disfrutar la comarca como lo hacen siempre con la limitación de que tenemos varios sectores que quemados, pedimos mucho respeto con los damnificados”