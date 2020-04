El HCD Lago Puelo retomó actividad legislativa con una nutrida cantidad de temas

El Concejo Deliberante Municipal de Lago Puelo, retomó la actividad legislativa luego de cese dado al inicio de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. La sesión extraordinaria desarrollada hoy tuvo lugar en la casa de la cultura cumpliendo con todas las recomendación preventivas de orden sanitario, por lo que la misma se realizó sin público. La misma fue transmitida en vivo en la flamante página de Facebook Concejo Deliberante Lago Puelo.

Participo la totalidad del cuerpo deliberante, dando tratamiento a un nutrido orden del día, con 9 puntos, de los cuales ocho fueron aprobados, seis por voto unánime. La sesión extraordinaria se dio en un marco de respeto en donde debate y consensos nutrieron cada una de las iniciativas tratadas y aprobadas.

Los proyectos aprobados son : – Proyecto de Ordenanza: Ratifica Resolución 581/20 DEM.(Unanimidad) ; Proyecto de Ordenanza: Ratificar Addenda del Convenio

20/19 suscripto entre el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación y la Municipalidad de Lago Puelo(Unanimidad); Proyecto de Ordenanza: Ratificar Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Obras Publicas de la Nación y la Municipalidad de Lago Puelo(Unanimidad) ; Proyecto de Ordenanza: Establecer el uso obligatorio de barbijos o tapabocas ( 6 positivos- 1 abstención) ; Proyecto de Ordenanza Crease la Oficina de Empleo en el Marco de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Lago Puelo ( unanimidad) ; Proyecto de Ordenanza: Aprobar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante ( Unanimidad); Proyecto de Comunicación: Encomendar al Poder Ejecutivo recepcionar a través de la Secretaria de Planificación estratégica, los proyectos de forma on-line ( unanimidad) y un Pedido de Informe: Solicita se remita al CD Rendiciones de Cuentas Municipales(6 Votos positivos-1 negativo) .-

Es para destacar que tras trabajar en forma conjunta entre los bloques sobre un proyecto de reglamento interno, se incorporó la decisión de sesionar en forma remota, un hecho que fue calificado como inédito e histórico tanto por la autora de la iniciativa la concejal de la UCR-Juntos por el cambio, como así también por el viceintendente Alejandro Marques. ,

En esta ocasión desde la presidencia del honorable poder legislativo, a cargo del viceintendente Alejandro Márques se dio lugar a todos los miembros del cuerpo en hora de preferencia a que hicieran uso de la palabra y se expresaran “en virtud de la faltad de sesiones en el marco de la emergencia sanitaria y la necesidad de los miembros legislativos de expresarse y exponer su sentir, posturas y puntos de vista sobre la situación que se atraviesa , pudiendo llegar a través de la transmisión en vivo a los vecinos de la comunidad ”.

En ese contexto, se pudo escuchar todas las voces , los funcionarios presentes al tomar la palabra se expresaron y dirigieron a sus pares y a la comunidad en general:

El viceintendente Alejandro Márques, una vez finalizado el tratamiento del orden del día y en referencia al último punto tratado y aprobado (referido al pedido de informes rendición de cuentas, municipales), se expresó enfáticamente sosteniendo que “Me parece que coincido con los concejales que es necesario cumplir con los procedimientos de entrega de sistema rendición de cuentas; lo que sí es cierto y esto va a quedar registrado en la reunión que tengamos con el secretario de hacienda , cuáles son esas modificaciones que implicó la puesta en marcha de un nuevo sistema informático , además porque por primera vez los concejales van a poder ver el estado de la deuda y rendiciones en forma real, y no los dibujos que muchas veces se acostumbró hacer en el inicio de los tiempos en este concejo deliberante, la idea es traducir en una verdadera transformación y buscar realmente la transparencia, porque la transparencia cuando uno lee los números o los presupuestos muchas veces son un dibujo, lo digo con conocimiento de causa, yo he visto muchos dibujos en el concejo deliberante, porque acá- la única verdad es la realidad-” aseveró el viceintendente.A ello añadió “La realidad está en las cuentas municipales, viendo que es lo que se está haciendo, siguen funcionando cada una de las situaciones concretas de prestación de servicios, entonces hay que preguntarse ¿Cómo se pagan esos servicios?¿ Cómo se compran los refuerzos alimentarios? Habiéndose comprado más de 2000 en los últimos 30 días; ¿con que fondos se imaginan que se hace? ¿Con que fondos se está preparando el lugar de asistencia primaria de recepción de casos leves y moderados afectados por coronavirus?; ¿con que fondos se puso en valor los haberes de los trabajadores contratados? Que muchos de ellos cobraban entre 4000 y 5000 pesos, que por una decisión política del intendente ninguno cobra por debajo del salario vital y móvil, ¿Con que fondos se imaginan…? ¿Con los que dejó el gobierno anterior? con una deuda de más de 15 millones de pesos que dejo el gobierno anterior, y que el gobierno está pagando” , subrayó Márques.Así mismo advirtió a los ediles que en muchos casos hay facturas que no se pagaron, porque nunca se pudo certificar la existencia de la prestaciones servicio; “ a mí me parece muy bien la rendición de cuentas… pero para todos, por eso espero que nos acompañen cuando hagamos el análisis de las cuentas previas, a ver la situación que se ha producido en la gestión anterior, gestión que tardaba seis meses para presentar las rendiciones de cuenta, cuando tenía el barril a 72 dólares en las rendiciones de coparticipación hidrocarburifera y hoy está 12 dólares . Es fácil criticar, prácticamente desde el 1º de marzo no ha habido recaudación municipal. La verdad es yo he visto muchos dibujos… disculpen que me enoje,-enfatizo Marques-“ este juego político hay que decirlo con todas las letras, hoy la municipalidad está pensando si va a poder pagar los sueldos del mes de junio y julio, y usted concejal se está preguntando si llegamos a fin de año, no concejal no llegamos a fin de año, vamos a pensar cómo hacemos para llegar, para que la gente coma y para que los trabajadores cobren sus salarios”, sostuvo el viceintendente de Lago Puelo .

Luciano Gambino (Chubut al Frente) : “ Reafirmo mi postura de no realizar ningún tipo de delegación de facultades a otro poder”

Gambino al hacer uso de la palabra dijo “ Por suerte estamos en democracia y podemos expresarnos y escuchar todas las voces, me parece interesante poder haber solucionado algunas cuestiones de funcionamiento, sigo sosteniendo como lo exprese al fundamentar mi voto en los diferentes temas, la postura sobre todo en lo que tiene que ver en no realizar ningún tipo de delegación de facultades a otro poder. En lo que tiene que ver con la rendiciones de cuenta me gustaría acotar un detalle a lo mencionado recientemente, hablando de gestiones pasadas, me ha tocado trabajar en la parte administrativa y me toco ser testigo que durante cuatro años las rendiciones de cuentas fueron remitidas en su mayoría en tiempo y forma, y no se trató ninguna de esas rendiciones de cuenta, de hecho esas rendiciones de cuenta se desaprobaron nadie sabe bajo qué criterio el 5 de diciembre del año pasado , entonces si vamos a hablar con seriedad, tenemos que hacerlo recabando todas las gestiones que antecedieron a esta nueva gestión”.

A esto el concejal añadió “Igualmente no es mi idea quedarme e ir tirando culpas hacia atrás, la idea es ir hacia adelante ir acompañando cosas que creemos positivas y marcando las que creemos que son negativas”.

Cristina Jara( UCR-Juntos por el Cambio): Resaltó la importancia de que las sesiones se transmitan en vivo para que los vecinos puedan observar el trabajo de sus legisladores

La edil Jara, resaltó la importancia de volver a sesionar al señalar “porque hay temas que competen al legislativo y al ejecutivo, está buenísimo poder separar las tareas de uno y otro, y sobre todo está mucho mejor cuando todos podemos construir positivamente y edificar un trabajo en conjunto. Hoy con un temario extenso, trabajamos en un ámbito de respeto, con las normas bioseguridad sanitaria dispuestas para esta situación, y también trabajamos ante los ojos de los vecinos que incluso algunos están pendiente de esta transmisión en vivo, es la primera vez que tienen esta posibilidad. Esta bueno tomar esto como base para construir el trabajo de este cuerpo deliberativo, me parece que está bueno escucharnos en un marco de respeto, eso implica aceptar que algunos tienen un tono de voz diferente, que le gusta incluso resaltar, remarcar de una manera diferente. Ante todo está bueno que se respeten las instancias y atribución del poder legislativo, una de nuestras atribuciones es que nosotros somos contralor del ejecutivo, si alguna vez esto no se cumplió cada quien se hará cargo de lo que le corresponde; el deber de éste legislativo es cumplimentar la normativa y ajustarse ante todo a lo que establece la carta orgánica”.

Norma Zurita (Frente de Todos) :” Hay que hacer lo que hay que hacer”

Zurita expresó “ Estoy realmente feliz que volvimos a sesionar , que pudimos reorganizarnos como concejo y que se pudo generar un reglamento interno, y que así como dice la carta orgánica que la mayoría de los proyectas salgan en consenso, nuestra tarea es poner la carta orgánica en funcionamiento; no es perder el tiempo en algunas cuestiones que no corresponden , con ese hacia atrás, nosotros vamos hacia adelante. Sabemos que las dificultades en Lago Puelo han sido permanentes, obviamente que se suma lo que está pasando, eso no significa que no se haga lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer, con menor gente o mayor gente, no podemos ser taxativos ahora en esto porque no sabemos cómo es el devenir de todo esto. Hay que poner a funcionar la carta orgánica, lo que implica división de poderes y los espacios bien claros… lo que le corresponde a cada uno y a cada quien”, aseveró Zurita.

Teodoro Dammer (Frente de Todos) : ” El ejecutivo debería estar muy contento con el trabajo de los concejales”

Por su parte el concejal Dammer “Estoy muy contento que estamos trabajando nuevamente como cuerpo deliberante, pudiendo discutir las ideas entre todos. El ejecutivo debería estar muy contento con todos los concejales, porque han salido el 90% de las cosas que pidieron, se pueden poner felices que estamos trabajando y pensando en nuestro pueblo, nuestra gente y hacemos mucho más de lo que piensan”.

En relación al pedido de rendición de cuentas Dammer señaló “me parece que ustedes (por el viceintendente) si tiene los números ejecutivos, pero nosotros no sabemos nada…no se sabe cuánto se recaudó, en que se gastó, nosotros como contralores tenemos que trabajar para nuestros vecinos porque con lo que tributaron está funcionando todo esto”; además fue crítico con la contratación de personal y la ejecución de grandes obras que no han sido aprobadas por el concejo.

Ángel Gangemi (Frente de Todos): “Agradezco a Alberto y Ginés por haber salvado tantas vidas”

Finalmente Gangemi , al tomar la palabra dijo “Primero quiero agradecer a Alberto y Ginés Gonzales por haber salvado tantas vidas en la Argentina durante la Pandemia, es destacable por los demás países la labor que han hecho en el marco de las medidas por prevención con gran impacto, no ha colapsado en sistema de salud nacional. Imagínense si hubiera estado en el gobierno Macri, las muertes que habríamos tenido que lamentar. Esto está agravándose muy rápidamente cada día, en el ámbito de la salud la falta de insumos que hay en la zona es terrible, estamos sometiendo a los trabajadores de la atención primaria a un alto riesgo , la verdad que coincido con Alejandro, en pensar cómo vamos a seguir sosteniendo un estado que no recauda, ante un estado provincial que ya nos aporta nada, lo que estamos viendo es que solo vamos a tener esperanza que la nación nos envíe los recursos necesarios para sobrellevar esta situación a partir de mayo o junio”.