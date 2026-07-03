El HCD El Hoyo avaló dos convenios especiales

El Concejo Deliberante de El Hoyo realizó hoy una sesión especial con la participación de todos los concejales, en la que ratificó convenios con la Provincia para avanzar en la finalización de 10 viviendas y ejecutar obras de seguridad vial en el Acceso 33 a Puerto Patriada, impulsando mejoras en infraestructura para la comunidad.

Convenio para 10 viviendas en El Hoyo

El Concejo Deliberante ratificó el convenio firmado entre la Provincia del Chubut y el Municipio para destinar $490 millones a la finalización de 10 viviendas. La ordenanza incorpora los fondos al presupuesto municipal, autoriza al Ejecutivo a ejecutar la obra por administración o mediante terceros y permitirá avanzar con la culminación de las unidades habitacionales en beneficio de sus adjudicatarios.

Refuerzo seguridad en Pto Patriada

Además, los ediles ratificaron el convenio entre la Municipalidad y la Administración de Vialidad Provincial para ejecutar trabajos de desbosque, destronque, limpieza y colocación de barandas de seguridad en el Acceso 33 a Puerto Patriada durante seis meses. El acuerdo prevé un aporte mensual de $5 millones y 3.500 litros de gasoil por parte de la Provincia, recursos que serán incorporados al presupuesto municipal para financiar las tareas destinadas a mejorar la seguridad vial en el sector.

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