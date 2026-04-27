El Gobierno retoma el miércoles las paritarias con el sector docente

Así lo confirmó el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, indicando además que los salarios del mes de abril se depositarán, para todos los trabajadores públicos, «el primer día hábil de mayo». El funcionario señaló asimismo que «todos los reclamos son legítimos» y remarcó que desde el Gobierno Provincial «se trabaja, dentro de las responsabilidades fiscales», para otorgar incrementos.

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, confirmó que «este miércoles se retomarán las negociaciones paritarias con el sector docente» y adelantó que los salarios del mes de abril para todos los trabajadores públicos «se van a depositar el primer día hábil de mayo, lo que contrasta con situaciones que hemos vivido en esta provincia, con otros gobiernos, con pagos escalonados de salarios».

El funcionario provincial consideró que «todos los reclamos son legítimos» pero remarcó que la actual situación «tiene que ver con el contexto nacional del que no estamos ajenos», por eso destacó que desde el Gobierno Provincial «trabajamos, dentro de las instituciones y de las responsabilidades fiscales y reales que tiene el Poder Ejecutivo”, para solucionar la situación.

Recomposición salarial y nueva paritaria

Respecto a la recomposición salarial otorgada la semana pasada a través de un decreto, Punta señaló que «atiende al básico y además se le agrega una recomposición a la zona patagónica, en respuesta a una solicitud de los gremios que se trabajó en paritarias; y también se garantiza un sueldo de 800 mil pesos para el docente que recién se inicia de jornada simple. Pero además de eso también seguimos conversando con los gremios, y es lo que vamos a concretar este miércoles con una nueva paritaria», remarcó.

Dijo, en tal sentido, que las conversaciones con las organizaciones gremiales son permanentes, «tenemos una excelente relación de construcción, no siempre coincidimos pero, en general, sí hemos avanzado en muchísimas cosas», y remarcó que «somos una de las pocas provincias que tiene todo el salario docente en blanco».

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