El Gobierno provincial y UNICEF evaluaron junto al municipio de Rada Tilly los avances del Plan de Acción para la Niñez y Adolescencia

La ministra de Desarrollo Humano del Chubut encabezó un encuentro del que participaron autoridades de la organización internacional además de la intendenta de la localidad. La jornada de trabajo reafirmó el compromiso de seguir consolidando un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

En el marco de la implementación del programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF, el Gobierno del Chubut llevó adelante una jornada de trabajo y evaluación en Rada Tilly encabezada por la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Florencia Papaiani, junto a su equipo técnico, acompañando el seguimiento del Plan de Acción que ese municipio lleva adelante para fortalecer las políticas públicas destinadas a niños y adolescentes.

La actividad contó con la participación de autoridades de UNICEF; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta y su equipo de gobierno; quienes realizaron un análisis conjunto de los avances alcanzados y de las acciones previstas para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Durante la jornada se reafirmó el compromiso de continuar consolidando un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, entendiendo que la garantía de derechos de niños y adolescentes requiere una mirada transversal y la participación de todas las áreas de gobierno.

En ese sentido, el municipio presentó las prioridades definidas en su Plan de Acción, que contempla estrategias para fortalecer el sistema local de protección, promover entornos libres de violencia, ampliar los espacios comunitarios de escucha y participación para adolescentes, desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a las familias y consolidar una hoja de ruta intersectorial para el abordaje integral de situaciones de violencia.

Estas líneas de trabajo involucran de manera coordinada a las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Seguridad y demás organismos vinculados al sistema de protección de derechos.

Impacto concreto

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que «la presencia de UNICEF en territorio permite acompañar técnicamente a los municipios, evaluar los avances y fortalecer las capacidades locales para que cada acción tenga un impacto concreto en la vida de niños y adolescentes».

Además, remarcó que «desde el Gobierno del Chubut seguiremos acompañando estos procesos porque entendemos que la construcción de comunidades más protectoras es una responsabilidad compartida».

En tanto, la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, manifestó su satisfacción «con la presencia de UNICEF, porque nos permite seguir fortaleciendo el trabajo que venimos desarrollando en materia de Niñez y Adolescencia».

Peralta remarcó asimismo que «hemos puesto el foco en la escucha activa de los adolescentes, en la construcción de espacios de participación y redes comunitarias, y en la elaboración de protocolos de actuación junto a todos los actores de la comunidad para brindar respuestas integrales frente a situaciones de vulneración de derechos. Estos encuentros nos permiten evaluar lo realizado y seguir consolidando políticas públicas que garanticen los derechos de niños y adolescentes», concluyó.

El encuentro permitió además acordar los próximos pasos para la implementación del plan, profundizando el trabajo conjunto entre el Gobierno del Chubut, la Municipalidad de Rada Tilly y UNICEF, con el objetivo de consolidar políticas públicas sostenibles que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la Niñez y Adolescencia.

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