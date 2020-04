El Hoyo: El gobierno provincial que es quien encabeza el plan de contingencia sanitaria en Chubut no le requirió al ejercito la instalación de un centro de operaciones de emergencia

El martes arribó a la localidad de El Hoyo, en helicóptero el comandante de la IX Brigada Mecanizada, coronel Néstor Leonard, responsable coordinar la asistencia logística de las Fuerzas Armadas en los Centros de Operaciones de Emergencias sanitarias de Chubut, lo recibió el intendente Pol Huisman. El Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni no estaba al tanto del plan de instalación de un comando del ejército en El Hoyo, al respecto indicó “nos llamó la atención lo de ayer, me parece que hoy traer cien personas a la comarca, me parece que sería más problemático que por ahí prestar una solución”.En ese sentido Massoni agregó “Me sorprendió cuando recibimos esa noticia, la verdad que mantuvimos reunión con las fuerzas armadas , acá no es solamente el ejército, depende de los lugares y los asiento que las fuerzas armadas tienen en la provincia, es algo que no lo requerimos todavía , sí nos parece muy bien que todos estemos prestos en cumplir una función en el caso de que se subsisten situaciones extremas, no lo vi necesario, si la reunión le pareció bien al intendente yo no me voy a poner a opinar…” deslizó el Ministro de seguridad del Chubut

Massoni se enteró por los medios

Llamativamente el gobierno del Chubut no estaba enterado ni había coordinado con el ejército, el arribo de dicha fuerza a la localidad de El Hoyo, ni a otro punto de la Comarca, en el marco del plan de contingencia sanitaria provincial, recién tomaron conocimiento cuando el gobierno municipal difundió la noticia por las redes sociales y medios de comunicación, según lo afirmó el propio ministro Massoni.

El comandante Leonard, además de recorrer en terreno las instalaciones céntricas ( casa de la cultura u gimnasio municipal) sobrevoló la zona acompañado por las autoridades municipales, lo que le permitió conocer desde el aire el valle hoyense.

El representante del Ejército Argentino, realizó un reconocimiento en terreno de las instalaciones de espacios disponibles para el armado para funcionar de ser necesario, como centro de internación extrahospitalario, para el aislamiento de personas en estado de salud leve afectadas por Covid-19; y el gimnasio municipal otro espacio físico pensado ante una hipótesis de eventual desborde de situación epidemiológica.

El municipio confirmó que el ejército montará centro de operaciones en El Hoyo

En gacetilla de prensa desde el área de comunicación de la municipalidad de El Hoyo, se informó que Huisman con parte de su Gabinete y Leonard con sus acompañantes, analizaron en el despacho del intendente las alternativas y métodos de asistencia y colaboración en la emergencia que brindarán los efectivos de las Fuerzas Armadas a la autoridad política.

Antes de regresar a su Base, Leonard y Huisman sobrevolaron El Hoyo para verificar en conjunto el mejor lugar para el acantonamiento de tropas, y detectar el segmento de la Ruta 40 más atinado para el aterrizaje de aviones militares o sanitarios, en caso de ser necesarios.

Afirmándose así mismo en el parte oficial municipal que Leonard acantonará en El Hoyo una dotación de hasta 100 efectivos desarmados, cuya finalidad será atender los requerimientos de la autoridad política provincial y municipal en materia de asistencia, logística o comunicaciones, según el rol que asignado por las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior en caso de emergencia como la actual.

Justamente, el coronel Leonard es la autoridad castrense designada por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el Comando del Ejército para coordinar los Centros de Operaciones de Emergencias sanitarias de Chubut.

Por otra parte el municipio de El Hoyo dio por confirmado que la localidad será el centro de operaciones logísticas que abarcará también a las localidades de Lago Puelo, Epuyén y El Maitén.

Puratich : “ Hoy no me parece necesario “

Consultado Puratich si cree necesario la instalación de un centro de operaciones sanitarias del ejército en El Hoyo, respondió “Yo creo que estas cosas tienen que ser de acuerdo a las circunstancias que vivimos , en este momento no me parece necesario, habrá que ver cómo evoluciona la pandemia dentro de la provincia “

A la sociedad hay que transmitirle tranquilidad “

“Yo trato de transmitirle a la comunidad tranquilidad, porque la comunidad se ha comportado muy bien , ya hizo mucho ruido las detenciones del 1% de la población que infringió la cuarentena , pero la sociedad se ha comportado y cumplió todo como corresponde , yo como ministro de salud me siento muy orgulloso de como se ha comportado .Entonces uno tiene que transmitir que las cosas se están haciendo bien”, a esto Puratich reconoció que la provincia es muy estricta en algunas cosas al sostener “ pero los resultados son buenos , uno puede mostrar los resultados de la provincia, sabemos por lo que se está atravesando y que uno vea que en dos periodos de contagios lo pasamos sin pacientes , son indicadores muy buenos, entonces esto quiere decir que el trabajo que se está haciendo es muy bueno , no lo digo desde un ministerio, la responsable de que este trabajo haya sido bueno es de la sociedad que se comprometió y tomó como propias las decisiones tomadas y las llevó adelante”.