El Gobierno provincial presenta herramientas financieras para la producción

Será esta semana en el marco de reuniones con productores de Río Mayo, Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Las actividades se realizarán este jueves y viernes.



Destinadas a productores de Río Mayo, Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia, el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio «Nacho» Torres, a través del Ministerio de Producción, brindará este jueves y viernes charlas sobre distintas herramientas financieras.



Las actividades, que se desarrollarán en conjunto con las Municipalidades de Río Mayo, Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia, además del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco del Chubut, tienen como objetivo informar sobre líneas de créditos llegando principalmente a los productores que estén interesados en acceder a financiamiento de acuerdo a las distintas capacidades.



A tal fin, este jueves 28, un equipo de disertantes estará en Río Mayo para brindar información en un encuentro que se realizará en el microcine a partir de las 11 horas. Posteriormente se realizará una actividad similar en Río Senguer, donde a las 16 horas en instalaciones de la Sociedad Rural local se dará cuenta de las distintas líneas de créditos.



En tanto que el viernes 29 de noviembre, la primera de las charlas se brindará en la ciudad de Sarmiento, en instalaciones del microcine a partir de las 10 horas, para culminar a las 14 horas en Comodoro Rivadavia en la sede de la Sociedad Rural de esa ciudad donde se informará a los productores interesados sobre las condiciones a cumplimentar.



Respecto a estas presentaciones, el director de Financiamiento, Adrián Fernández, detalló que “de las tres herramientas financieras, se informará sobre una herramienta particular que es un crédito blando con tasa de interés accesible, que permite englobar a todos los productores que no tienen la posibilidad de armar una carpeta o por algún motivo no pueden solicitar un crédito del CFI, con el análisis de recupero del crédito, con los datos que brindan los productores para un crédito de carpeta blanda y una tasa de interés accesible”.



En el caso de las herramientas financieras la línea del Ministerio de Producción, el funcionario explicó que abarca todo tipo de producción agropecuaria y distintos tipos de producciones industriales, siendo una línea que tiene un monto bajo porque se trabaja con productores medianos y chicos.



En ese sentido recordó que el monto es de 5 millones de pesos, con la tasa de interés de un 20% fija anual.

—