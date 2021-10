El Gobierno Provincial impulsa el Comité de Emergencia por heladas tardías para la producción de cerezas

A partir de las declaraciones juradas de los productores afectados, se solicitó financiamiento a Nación.

El Gobierno Provincial convocó a la primera reunión del Comité de emergencia provincial para las heladas tardías en la producción de cerezas, en el marco de la declaración otorgada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastre Agropecuario.

Para Chubut, conforme al decreto provincial N° 364, la recomendación para la declaratoria correspondiente incluye desde el 15 de diciembre del 2020 hasta el 30 de abril de 2022, y comprende a las explotaciones frutícolas de cereza ubicadas en el Departamento de Sarmiento afectadas por heladas intensas.

Además, desde el 5 de septiembre del 2020 y hasta el 30 de abril de 2022, para las explotaciones frutícolas de cereza ubicadas en los Departamentos de Rawson y Gaiman afectadas por el mismo fenómeno.

Participaron representantes de las áreas de producción del municipio de Gaiman, Sarmiento, Rawson, productores de cerezas, INTA y SENASA.

Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira, señaló que “pedimos los fondos de un total de 28 millones de pesos para los departamentos de Gaiman, Rawson y Sarmiento. Lamentablemente este año tuvimos varias emergencias, pero con este mecanismo vamos resolviendo entre todos, para que sea más claro y transparente, esa es la misión de este Comité”.

«Vamos a hacer reuniones periódicas, al ser pocos los participantes las resoluciones van a ser más rápidas y esto beneficiará a los productores”, agregó.

Agradecimiento

El representante de la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas Ltda. de Gaiman, Nelson Castro, señaló que “ha sido una linda noticia esta ayuda, ha sido muy difícil a transitar el año para aquellos que perdieron el 70% de la producción en algunos casos, y la ayuda para solventar los gastos y afrontar la próxima cosecha”.

Destacó además que “el trabajo conjunto entre el gobierno y los productores en buscarle la forma para paliar estas heladas recurrentes que tenemos en la zona. Se está formando una comisión de trabajo para buscar alternativas tecnológicas que puedan morigerar los efectos de estas heladas. Esto es lo que uno siempre espera, el trabajo en conjunto, y los aportes económicos. Agradecer al Gobierno por el trabajo que vienen haciendo con nuestro sector”.



Fondos solicitados

Por su parte, el director general de Agricultura, Néstor Nápoli, explicó que “estamos conformando el Comité de Emergencia que es necesario a partir de la aprobación de decretos provinciales, en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria provincial N°52 y Ley nacional N°26.509”.

“En esta instancia nos convoca el Comité de Emergencia provincial para las heladas tardías en la producción de cerezas. Es necesario tramitar ante la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, son trámites que están presentados, inmediatamente cuando fueron resueltos a nivel nacional ambos decretos por los Departamentos Sarmiento y Gaiman y Rawson”.

“Estos fondos se determinaron a partir de la evaluación de las declaraciones juradas de daños de cada productor afectado. Los calculamos por un costo directo por hectárea y estimamos una pérdida de gastos de costos operativos que no se van a poder afrontar en la próxima temporada por no tener producción”.

Los aportes serán otorgados en base a un proyecto presentado al fondo de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario (CNEyDA), FONEDA. Prevé 3 destinos que son de Aportes No Reintegrables (ANR) para acomodar los costos operativos de la próxima temporada, para el productor y la posibilidad de crear un fondo rotatorio indirecto. Asimismo, un monitoreo local meteorológico para mitigar potenciales emergencias por heladas tardías.

