El Gobierno Provincial implementa un sistema de becas para informantes turísticos en más de 20 localidades de Chubut

El gobernador Arcioni encabezó una reunión con los equipos de los Ministerios de Turismo e Infraetructura. Además se avanzó en la evaluación de obras que se realizan para el desarrollo estratégico de la actividad, previstas para Rada Tilly, Sarmiento, Trevelin, Epuyén y Trelew.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió esta tarde en Casa de Gobierno una reunión con los equipos de Turismo e Infraestructura y allí se detallaron aspectos del funcionamiento del sistema de becas para informantes turísticos, que se lleva adelante en 23 localidades de la Provincia.

El encuentro de trabajo se realizó en la Sala de Situación de la sede gubernamental y estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, y de Turismo, Néstor Garcia, además de los subsecretarios de Turismo, Natalia Leske; de Áreas Protegidas, Sergio Casín, y de Asuntos Municipales, Luis Aguilera.

En la ocasión se evaluaron los avances en la instrumentación del Programa “Impulso Turístico Chubutense”, y además se avanzó en la evaluación de obras que se realizan para el desarrollo estratégico de la actividad previstas para Rada Tilly, Sarmiento, Trevelin, Epuyén y Trelew..

El mandatario provincial destacó que es “de suma importancia avanzar en este tipo de proyectos para seguir desarrollando el interior provincial, en este caso en el área turística, trabajando en conjunto con intendentes y jefes comunales”.

Asimismo, el Gobernador precisó que “entre sus objetivos se encuentra el de brindar oportunidades de inserción laboral al sector turístico, a través del otorgamiento de pasantías turísticas a los municipios, comunas rurales y parajes”.

Arcioni explicó que “son beneficiarios directos del programa 46 personas de 23 localidades y 4 Áreas Naturales Protegidas, más el fortalecimiento a instituciones afines al sector”.

Expandir la actividad

Seguidamente, Garcia dijo que “desde un principio pensamos en expandirnos en toda la provincia con la actividad turística, no solo en grandes centros urbanos, sino en todas nuestras localidades y pasos fronterizos, que no tienen informantes turísticos”.

“De este modo, implementamos un sistema de becas desde el Ministerio de Turismo provincial, mediante el cual vamos a otorgar dos becas por localidad, y apuntamos a que cada Oficina de Informes brinde información sobre la oferta de toda la provincia, y no solo de la localidad o región donde se encuentra”, expresó el funcionario.

“Impulso Turístico Chubutense” integra turísticamente a los municipios, las comunas y los parajes rurales en el circuito turístico provincial, potenciando sus bellezas y atractivos naturales a través de la profesionalización del primer contacto que tiene el turista al llegar a un destino.

Entre sus destinatarios se encuentran las Oficinas de Turismo de municipios, comunas rurales y parajes, institucionalizadas en Coordinaciones, Direcciones y Secretarías de Turismo que no cuenten con una presencia eficiente de personal para dicha función así como del material que se requiere para el funcionamiento de las mismas.

Además, promueve espacios de capacitación con el fin de unificar la información turística provincial que se brinda a los visitantes; así como también facilitar material de promoción turística, un manual de procedimiento para el funcionamiento del centro de información, y ofrece capacitación en la creación y puesta en marcha de un sistema estadístico para la toma de decisiones a nivel local, comarcal y provincial, junto con la identificación de sus recursos y atractivos turísticos que permita ampliar la oferta y la diversificación, entre otros.