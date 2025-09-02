El Gobierno provincial entregó libros a establecimientos educativos artísticos de Trelew y Esquel

Los Institutos Superiores de Formación Docente Artística Nº 805 y Nº 818 recibieron ejemplares del Instituto Nacional del Teatro con el objetivo de fortalecer la formación, la memoria teatral y la democratización cultural.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, concretó la entrega de bibliografía del Instituto Nacional del Teatro (INT) a dos establecimientos educativos artísticos de Trelew y Esquel.

Los libros fueron entregados a las Bibliotecas de los Institutos Superior de Formación Docente Artística Nº 805 de Trelew y de Nº 818 de Esquel. Se trata de 15 obras que fueron donadas para ser consultadas por estudiantes, docentes y público en general.

Acceso al conocimiento

La iniciativa busca garantizar el acceso al conocimiento especializado, ya que el material del Instituto Nacional de Teatro está compuesto por textos teatrales, investigaciones, estudios críticos, manuales de formación y publicaciones específicas de las artes escénicas que, en muchos casos, no se encuentran en librerías comerciales.

Su distribución en distintas regiones permite que artistas, investigadores y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos accedan a recursos actualizados y de calidad.

Estas entregas, llevadas adelante por la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, también fortalecen el patrimonio cultural, ya que cada libro se incorpora al acervo intangible de la comunidad y contribuye a preservar la memoria teatral argentina y latinoamericana. Además, constituyen un recurso fundamental para la formación y capacitación, brindando herramientas para talleres, cursos y cátedras universitarias que fomentan la profesionalización del sector.

De esta manera, se impulsa la descentralización cultural, asegurando la equidad territorial en el acceso a la producción editorial, y al mismo tiempo se fomenta la lectura y el encuentro comunitario a través de actividades como lecturas dramatizadas, talleres de dramaturgia y debates.

Finalmente, la visibilización de autores nacionales y dramaturgias locales se ve potenciada mediante estas donaciones, que permiten difundir las producciones de todas las regiones del país y consolidar una identidad teatral diversa y plural.

—