El Gobierno provincial avanza con dos obras estratégicas para modernizar y fortalecer la operatividad del muelle Almirante Storni

El Gobernador destacó que las obras en cuestión permitirán ordenar la operatoria portuaria, mejorar la seguridad y extender la vida útil de una infraestructura clave para el desarrollo productivo de Chubut. Los trabajos incluyen la construcción de una superestructura definitiva en el Sitio 4 y el refuerzo estructural del Sitio 3.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció dos obras estratégicas de infraestructura que se ejecutarán en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, destinadas a potenciar la operatividad de uno de los principales nodos logísticos y productivos de la provincia.

La presentación se realizó este sábado por la tarde en las instalaciones de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, y contó con la participación del titular de la APPM, Sergio Bustos; el director de Infraestructura, Mariano Taylor; el director Operativo, Martín Liendo; el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate; y el intendente local, Gustavo Sastre.

Las obras permitirán dotar de mayor capacidad operativa a los Sitios 3 y 4 del muelle. En el primer caso, se avanzará con la eliminación de cargas horizontales, reforzando estructuralmente el sector y extendiendo la vida útil de la infraestructura. En el segundo, se construirá una superestructura definitiva que permitirá una circulación interna más fluida y una mayor eficiencia operativa, especialmente para la actividad pesquera.

Potenciar la actividad logística

Al respecto, Torres señaló que las obras “forman parte de una decisión clara de gestión, orientada a invertir en infraestructura productiva, ordenar el funcionamiento del puerto y generar condiciones más seguras de trabajo para quienes desarrollan su actividad diariamente”.

En ese sentido, remarcó que los proyectos integran “la agenda de desarrollo que impulsamos desde el inicio de la gestión para modernizar y asegurar el muelle, que hoy cuenta con nuevas instalaciones de control de acceso, sistemas de energía de respaldo y tecnología de última generación para fortalecer la seguridad”.

“Vamos a seguir trabajando para potenciar la actividad logística de nuestra provincia y, en este caso, en uno de los puertos más importantes para la economía de Chubut, con obras fundamentales para planificar a largo plazo, cuidar lo que tenemos y seguir fortaleciendo un puerto que es motor de producción, empleo y desarrollo en la región”, concluyó el Gobernador.

Obras estratégicas

Una de las principales intervenciones anunciadas apunta a ordenar la operatoria y mejorar las condiciones de trabajo en el Sitio 4 del muelle. La obra contempla la construcción de una superestructura definitiva, apoyada sobre los macizos existentes, y la generación de una nueva superficie operativa continua de 1072 metros cuadrados

El proyecto permitirá organizar la operatoria pesquera, separar el tránsito vehicular de las tareas portuarias y reforzar la seguridad laboral, mediante la reubicación y el refuerzo de bolardos con nuevos anclajes preparados para mayores esfuerzos, así como la extensión de servicios esenciales como agua, energía eléctrica y red contra incendios hasta el nuevo borde de muelle.

Por su parte, la segunda obra anunciada prevé la eliminación de cargas horizontales en el Sitio 3 original, mediante un refuerzo estructural integral que mejorará sustancialmente la seguridad operativa.

Para ello, se avanzará en la ampliación del frente de los macizos independientes, diseñado para absorber cargas horizontales; la ejecución de nuevos pilotos; el ensanchamiento de los cabezales existentes; la reubicación de los bolardos sobre estas nuevas estructuras y, posteriormente, la reinstalación del sistema de defensas, manteniendo la operatividad actual del muelle durante el desarrollo de los trabajos.