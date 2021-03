El Gobierno nacional presentó en territorio un plan de reconstrucción para la región afectada por la catástrofe

Desde Lago Puelo, el Ministerio de Habitad y Desarrollo Sostenible, en conferencia de prensa informó el trabajo realizado en terreno junto a los municipios afectados por la catástrofe ígneo, y anunció medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas, y la implementación del Plan Casa Propia en las cuatro localidades de la Comarca Andina chubutense.

En el marco de la visita del Secretario de Coordinación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sostenible, Guillermo Pesce, el funcionario nacional anunció que una vez concretada la firma de convenios, se comenzará con la construcción de 280 módulos habitacionales de emergencia, con una inversión de 266 millones de pesos.

Así mismo se indicó que una vez que el ciudadano tenga su vivienda propia, los módulos de emergencia se desarmarán, no formarán parte de la casa y se utilizaran para otros casos de emergencia.

El funcionario nacional, informó que en el contexto de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios se plantean 4 ejes a trabajar, primero atender la emergencia de viviendas con la intervención de dichos módulos, cuyos fondos bajarán directamente a los municipios quienes serán los responsables de su administración.

Entre las medidas planteadas, se acordó la implementación en la Comarca Andina del Plan Casa Propia, que tiene como objetivo poner en marcha un plan de viviendas en tierras municipales y trabajar en un diseño urbano que incluya Espacios Verdes, productivos y recreativos.

En principio el gobierno nacional destinará 1.400 millones de pesos para la construcción de 295 viviendas, que serán distribuidas a las cuatro localidades de la Comarca del Noroeste Cordillerano (Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén), en base a la disponibilidad de suelo urbano.

En relación al Plan Casa Propia el Secretario de Coordinación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sostenible, Guillermo Pesce, subrayó que “este es un plan de largo plazo empezamos con las 295 viviendas, esto no termina acá .Apuntamos a una vivienda de calidad con valor en el mercado y que la urbanización esté diseñada con espacios verdes y con un abordaje de la región integrando al tejido previamente existente” “.

A esto se suman fondos destinados a 91 mejoramientos habitaciones, con una inversión de 36 millones cuatrocientos mil pesos, para casas afectadas parcialmente por el fuego.

A si mismo el Ministerio de habitad y Desarrollo Sostenible de la Nación, trabajará junto a equipos técnicos de los municipios, sobre el desarrollo territorial de las áreas, para planificar de forma integral la utilización y generación de suelo urbano.

Al respecto Pesce sostuvo “Esto demandara un trabajo desde social, político y el Estado presente junto a la gente, la planificación va a llevar un tiempo, pero vamos a tener un código de planificación de cada lugar para saber que se va a ocupar, que no se puede ocupar, que lugares son para la recreación hasta que cota se puede ocupar y un montón de medidas de prevención para los incendios y vida misma” .

Por su parte el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, remarcó que “ En este contexto de la crisis que comenzó con el incendio que se desató el martes 9 de características catastrófica afectando de forma directa muchas propiedades privadas , casas y barrios populares es importante el acompañamiento del gobierno nacional a través del arquitecto Pesce , y la cámara de diputado y el senado, los intendentes estamos tratando de juntar fuerzas para recomponer el trabajo que se debe hacer en cada uno de nuestros municipios y en conjunto en la Comarca Andina” .

Un detalle no menos importante para poder poner en marcha el plan Casa Propia, es la necesidad y urgencia, en el caso de Lago Puelo de que el gobernador Mariano Arcioni, firme el decreto de traspaso de tierras de la secretaría de bosques al municipio, para que el mismo sea refrendado por la legislatura.

Al respecto el diputado nacional Santiago Igón recordó que” Esto se venía trabajando con el secretario de bosques y el intendente de Lago Puelo, hay un compromiso que el gobernador Arcioni le hizo al presidente el día sábado(13) en su visita a la región, ante todos los intendentes y de quienes participamos en la reunión. Se comprometió a que en la semana esta que estamos transcurriendo se firmaba el decreto y se elevaba a la legislatura para que se refrende, y a partir de esto se puede comenzar a avanzar en la geo localización de las parcelas de cada familia; estamos esperando eso no queremos que se pierda el tiempo porque hay que contener a esas familias, necesitamos urgente disponer de ese suelo urbano, nada se va a poder hacer ni construir si esa tierra no está en dominio de la municipalidad, eso se tiene que saber… “.

Durante el anuncio también estuvieron presentes la subsecretaria de Abordaje y Gestión Regional, Maria Higonet, el director de Programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Andrés Fernández, el senador de la Nación, Alfredo Héctor Luenzo (FdT), el diputado nacional Santiago Igón (FdT) y los intendentes de Lago Puelo, Augusto Sánchez y de El Hoyo, Rolando Pablo Huisman.