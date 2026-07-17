El Gobierno del Chubut rindió homenaje a la suboficial mayor Marcela Tagariello al designar con su nombre a la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn

A un año del fallecimiento en cumplimiento del deber de Marcela Tagariello, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó el acto mediante el cual la dependencia policial pasó a denominarse oficialmente “Suboficial Mayor Post Mortem Marcela Elizabeth Tagariello”, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y entrega al servicio de la comunidad.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía, llevó adelante este jueves en Puerto Madryn el acto de imposición del nombre “Suboficial Mayor Post Mortem Marcela Elizabeth Tagariello” a la Comisaría Distrito Cuarta, en homenaje a la efectiva policial que perdió la vida hace un año mientras cumplía funciones, dejando una huella imborrable en la institución por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; el subjefe de Policía, comisario general Mauricio Zabala; integrantes de la Plana Mayor; los subsecretarios de Justicia, Rodrigo Miquelarena; de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; y de Seguridad Vial, César Vargas; además de efectivos policiales, familiares de la homenajeada, allegados y vecinos de Puerto Madryn.

Durante el acto se descubrió la placa con la nueva denominación de la dependencia policial, en un emotivo reconocimiento destinado a perpetuar la memoria de Marcela Tagariello, cuya trayectoria estuvo marcada por la entrega, la responsabilidad y el profundo compromiso con la comunidad. Desde ahora, la Comisaría Cuarta llevará su nombre como homenaje permanente a quien dio su vida en cumplimiento del deber y como símbolo de los valores que inspiran a las nuevas generaciones de integrantes de la fuerza.

Legado de compromiso y entrega

En el marco del primer aniversario de su fallecimiento, las autoridades provinciales acompañaron a la familia de la suboficial mayor y destacaron la importancia de preservar el legado de quienes honran el uniforme con vocación, responsabilidad y un profundo sentido del deber.

Con este homenaje, el Gobierno del Chubut reafirma su reconocimiento a los hombres y mujeres que integran la Policía de la provincia y ratifica su compromiso con la preservación de la memoria institucional, poniendo en valor el sacrificio, la entrega y el profesionalismo de quienes trabajan todos los días para cuidar a los chubutenses.



