El Gobierno del Chubut reforzó la presencia del IPV brindando respuestas a vecinos del sur provincial

Personal del Instituto Provincial de la Vivienda brindó atención personalizada a pobladores y adjudicatarios en las localidades de Río Mayo y Sarmiento.

En la continuidad de la política implementada por el Gobierno del Chubut centrada en brindar respuestas a los chubutenses en todo el territorio, el Instituto Provincial de la Vivienda estuvo presente en Río Mayo y Sarmiento con el objetivo de brindar atención personalizada a vecinos y adjudicatarios de ambas localidades.

En el marco de acercar los servicios del Estado a la comunidad, el organismo provincial brindó atención los días 27 y 28 de abril en las oficinas de Punto Digital de Río Mayo, y el 29 de abril en Sarmiento.

Más cerca de los vecinos

La atención de manera presencial por parte del IPV en Río Mayo es una respuesta a gestiones realizadas por el intendente municipal Gustavo Loyaute, quien manifestó la importancia de la presencia del organismo provincial en la localidad para facilitar el acceso a este tipo de trámites.

Lo mismo ocurrió en Sarmiento, donde más de 100 personas esperaban ser atendidos por el personal del organismo, brindando asesoramiento directo a los vecinos de la localidad.

Durante las audiencias, los adjudicatarios pudieron realizar todo tipo de trámites, como por ejemplo actualización de datos personales, trámites sobre el Título de Propiedad, cancelación de deudas y cancelaciones definitivas, información sobre la operatoria de créditos individuales, declaración de datos personales y brindar información sobre cancelaciones, además de efectuar consultas sobre estado de deuda, entre otros.

Desde los municipios coincidieron en que “la presencia del Gobierno del Chubut a través del Instituto Provincial de la Vivienda refuerza el compromiso para con los vecinos del interior y recibir información sin tener que trasladarse a otra ciudad, fortaleciendo el vínculo entre los adjudicatarios y el organismo”.

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