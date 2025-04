El Gobierno del Chubut realiza seguimiento de obras de gas e infraestructura escolar en escuelas de la provincia

El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia se reunió con padres, docentes y directivos de escuelas de la región cordillerana, en el marco de las acciones que el Gobierno lleva adelante para supervisar el avance de las intervenciones escolares en edificios con inconvenientes en el suministro de gas. Asimismo, este conjunto de obras representa una respuesta concreta y sostenida a problemáticas estructurales postergadas durante años. En la mitad de los casos, la empresa YPF Gas interrumpió el suministro en los edificios durante el curso de los últimos tres meses.

En el marco de las distintas obras escolares y trabajos de mantenimiento que el Gobierno de Chubut, que conduce Ignacio «Nacho» Torres, lleva adelante en todo el territorio provincial, el ministro de Educación, José Luis Punta, y el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, llevan a cabo un relevamiento de los establecimientos educativos que han presentado hasta el momento determinados inconvenientes edilicios vinculados con la calefacción.

El titular del área de Infraestructura mantuvo, este lunes, una reunión con padres, docentes, personal no docente y directivos de la Escuela N°95 de Telsen. Durante el encuentro, el funcionario informó sobre el inicio de la obra gas en la escuela, la cual tiene un plazo de ejecución de treinta días y, una vez finalizada, resta la inspección de YPF Gas para la reanudación de las clases con normalidad en el establecimiento.

Los padres hicieron sus consultas y resolvieron dudas respecto del proceso administrativo de la obra y del plan de contingencia que se llevará a cabo durante la ejecución de la misma, por medio del cual se prevé compartir temporalmente edificio con la escuela secundaria 7731, con una reducción horaria.

De este modo, la administración provincial continúa trabajando con un fuerte enfoque en la readecuación de las instalaciones de gas, así como también en mejoras edilicias varias. Estas acciones se desarrollan en el marco del plan de intervención continua impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través de la articulación entre la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y el Ministerio de Educación.

Como parte de este esquema de trabajo, se desarrolla esta semana una recorrida por diversas escuelas de la meseta y de la región cordillerana, con el objetivo de supervisar el avance de las obras y constatar el estado de los edificios intervenidos. En este contexto, ambos funcionarios de cartera junto a equipos técnicos, se harán presentes en aquellas escuelas en las que fueron detectados inconvenientes, principalmente en el suministro de gas, para supervisar las obras que se encuentran en curso, y las tareas que iniciarán en los edificios educativos.

En tal sentido, resulta necesario resaltar que en un total de 11 establecimientos educativos, la empresa YPF Gas realizó la interrupción del suministro por distintos motivos, decisión que fue cuestionada por el titular de la cartera de Educación al advertir que las medidas «se podrían haber llevado adelante meses atrás, al haber finalizado el invierno, y no durante la temporada de verano del presente año, cuando en muchos casos se dificulta acceder a las escuelas para realizar los arreglos correspondientes».

Provisión de gas a escuelas

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, precisó que «la provisión de gas se hace en algunos casos por zeppeling de YPF y en otros por red con Camuzzi» y agregó que «las situaciones que se detectaron en los últimos días de falta de gas en algunas escuelas son, en su gran mayoría, a partir de las nuevas normativas de YPF Gas, y en otros casos por reparación o cambio de artefactos».

«La localidad de Camarones», continuó el funcionario, «es el ejemplo de un trabajo integral, donde se eliminó la red de gas envasado y se pasó a red, y lo mismo se hará en Gastre y Gan Gan».

Reunión con padres y directivos

Sobre la reunión mantenida con personal docente, no docente, directivos y padres de alumnos de la Escuela N° 71 de Telsen, Tórtola explicó que «una vez finalizada la obra gas en la escuela, cuyo plazo de ejecución es de un mes, solamente restará la inspección de YPF Gas para que los alumnos vuelvan a las aulas con normalidad».

«Los padres hicieron sus consultas y resolvieron dudas sobre el proceso administrativo de la obra y del plan de contingencia que estamos llevando adelante durante la ejecución de la misma», agregó el secretario de Infraesctructura, agregando que «por lo pronto, se están evaluando dos opciones: la primera, es compartir edificio con la Escuela Secundaria N° 7.731, con una reducción horaria; y la segunda es esperar a que la empresa evalúe, este martes, la posibilidad de colocar tubos para calefaccionar dos aulas y mantener en jornada reducida, unificando niveles en el edificio de la escuela».

Soluciones ante la contingencia

El presidente de la comuna de Telsen, Pablo Castro, precisó que «durante el encuentro abordamos las obras que se van a realizar, como así también el plan de contingencia, que se realizará conjuntamente con la escuela secundaria, para albergar a los chicos del nivel primario durante un mes, que es el plazo de la obra de gas».

Por su parte, la directora de la Escuela N° 95, Norma Tranamán, destacó ambas soluciones propuestas por Tórtola ante la contingencia y hasta tanto las tareas en el edificio concluyan.

Relevamiento en terreno

Por su parte, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, explicó que «hemos profundizado el relevamiento y estamos actualizando la lista de establecimientos con inconvenientes, a partir de lo que nuestro personal ha detectado y los pedidos realizados por personal directivo», y señaló que junto al Secretario de Infraestructura recorrerán edificios escolares «en Llala Laubat, Cushamen, Gastre y Gan Gan, supervisando obras que se van terminando y otras que están iniciando».

«Seguimos recorriendo las localidades de nuestra provincia junto a equipos técnicos, supervisores y directores de los distintos niveles educativos, para garantizar que ninguna escuela de Chubut presente inconvenientes con el suministro de gas, ante el registro de bajas temperaturas, principalmente en las comunidades y pueblos más alejados», señaló el titular de la cartera educativa.

Cortes a través de YPF Gas

Por otro lado, Punta se refirió a la interrupción del suministro por parte de YPF Gas en varios establecimientos educativos, y puntualizó que «durante muchos años, la empresa no cortó el suministro en las mismas condiciones y ahora lo hizo en una gran cantidad de escuelas en tan solo tres meses», agregando que «no creemos que la medida haya sido adrede, pero lo cierto es que la decisión de la empresa tuvo lugar durante la temporada estival, cuando en muchos casos no es posible ingresar a los establecimientos a realizar arreglos; podría haber sido en agosto o septiembre del año anterior, al finalizar el invierno, pero no ocurrió de esa manera».

En total, son 11 los establecimientos educativos en los que el suministro fue interrumpido por la empresa YPF Gas; se trata de las escuelas N°10 de Carrenleufú; N° 134 de Paso del Sapo; N° 15/477 de Paso de Indios; N° 107 de Cacicque Nahuelpan; N° 99 de Costa del Lepá; N° 79 de Colan Conhué; N° 95 de Telsen; N° 128 de Blancuntre; N° 188 de Alto Río Percy; N° 62 de Yala Laubat; y N° 7.709 de Cushamen.

Obras en curso y finalizadas

Finalmente, cabe destacar que en la región cordillerana se concretaron importantes intervenciones en las escuelas N°8 de Esquel, N°88 y N°709 de José de San Martín, y N°35, N°68, N°456 y N°719 de Gobernador Costa, donde se realizaron readecuaciones completas de las instalaciones de gas, algunas de ellas con incorporación de doble regulación conforme a lo solicitado por Camuzzi. También se completaron trabajos en la escuela N°79 de Colan Conhué, quedando pendiente únicamente la inspección final por parte de YPF GAS. En los últimos días, además, se rehabilitó el servicio en las escuelas N°159, N°200 y N°414 de Esquel, que habían sufrido distintas problemáticas.

En simultáneo, avanzan obras en la escuela N°191 de Corcovado, donde se interviene el sistema de calefacción; en la escuela N°166 de Trevelin, que atraviesa una renovación completa de baños, cocina e instalación de gas; y en la escuela N°502 de Esquel, donde se trabaja sobre los espacios sanitarios, la cocina y el sistema de gas. Otras instituciones en proceso de obra son las escuelas N°188 de Alto Río Percy, N°76, N°518, N°527 y el CFP N°655, también en la ciudad de Esquel.

Las tareas alcanzan asimismo a la escuela N°107 de Nahuelpan, donde se trabaja con urgencia para restablecer el servicio de gas. En tanto, personal de la Regional de Obras Públicas de Esquel está readecuando las instalaciones de gas en las escuelas N°96 de Aldea Escolar y N°98 de Los Cipreses, con la expectativa de reactivar el servicio en los próximos días.

En la zona de la meseta, por otra parte, comenzaron ya los trabajos en la escuela N°62 de Yala Laubat, que incluyen el tendido nuevo de cañería desde los zepelines hasta los reguladores y el recambio integral de calefactores, termotanques y cocinas. Esta obra, con una duración estimada de 30 días, se ejecuta sin interrumpir el funcionamiento del comedor ni el suministro de agua caliente. También se iniciaron tareas en la escuela N°15 de Paso de Indios, que será conectada a la red de gas de la ciudad. Por otro lado, en la escuela N°95 de Telsen, se reubicarán los zepelines debido a su emplazamiento actual en un terreno no provincial, situación que generó el corte del servicio por parte de YPF GAS.

En paralelo, se encuentra en proceso la contratación de la empresa que llevará adelante la readecuación de la instalación de gas en la escuela N°128 de Blancuntre, intervención que incluirá también las viviendas oficiales de los docentes, y que comenzará en los próximos días. También se efectuaron intervenciones para restablecer el servicio en las escuelas N°30 y N°7711 de Gastre, y N°33 de Gan Gan. En la escuela N°63 de Chacay Oeste, se trabaja de manera preventiva junto a la comuna para evitar el corte del servicio, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos.

En la zona sur de la provincia, las obras de readecuación de instalaciones de gas en las escuelas N°70 de Facundo, N°102 de Buen Pasto y N°73 de Ricardo Rojas se encuentran en su etapa final. En todos estos casos, el servicio había sido interrumpido por YPF GAS entre febrero y marzo de este año, y las intervenciones realizadas permitirán su restitución antes del invierno, con instalaciones completamente renovadas.

Conjunto de obras de gas próximas a finalizar

Las mismas corresponden a la Escuela N° 70 de Facundo; Escuela N° 102 de Buen Pasto (Obras centrales en cloacas y mantenimiento general); Escuela N° 79 de Colán Conhué (obras terminadas y listas para ser habilitadas por YPF); Escuela N° 75 de Cholila (obra terminada, en espera de habilitación de Camuzzi); Escuela N° 107 de Nahuelpan (en ejecución con isspección prevista en líneas de media tensión); Escuela N° 99 de Costa del Lepá (se encuentra próxima a finalizar obra de media y baja presión en toda la escuela); Escuela N° 76 de Esquel (instalación de gas próxima a terminarse); Escuela N° 200 (obra próxima a terminar); Escuela N° 502 de Esquel (intervención integral); Escuela N° 765 de Lago Puelo (intervención en instalación de gas de acuerdo a las observaciones de Camuzzi, con obra terminada a partir de la colocación de varios tramos de conexión nueva); Escuela de Nivel Inicial N° 451 de Trelew (recambio de la bomba de calefacción en curso).