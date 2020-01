El Gobierno del Chubut presentará en Legislatura el proyecto de Ley “Alcohol Cero” 

El mismo se implementó con éxito en las provincias de Santa Cruz, Salta, Río Negro, Tucumán y será presentado para ser tratado cuando comience el año legislativo.

El director Ejecutivo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Leonardo Das Neves, adelantó que en marzo se presentará en la Legislatura el proyecto de “Alcohol Cero” que regirá en todo el territorio provincial. “Hemos tenido reuniones con diputados y no tengo dudas de su aprobación”, precisó el funcionario.

Al respecto, el funcionario provincial explicó que “con los equipos técnicos y el Ministro Massoni venimos trabajando en un proyecto de ley provincial que tenemos para presentar en las primeras sesiones ordinarias del año, referido a ‘Alcohol Cero’, que es la tolerancia cero al conducir un vehículo”.

En ese sentido, el titular de la APSV precisó que “con los diputados provinciales mantuvimos charlas previas y no tengo dudas sobre su aprobación, una vez que sea promulgada la nueva legislación, vamos a trabajar para que cada Concejo Deliberante adhieran a la norma”, y agregó que “se implementó con éxito en las provincias de Santa Cruz, Salta, Río Negro y Tucumán, entre otras provincias. Consiste en que todo aquel que conduzca un vehículo no puede consumir alcohol, es la decisión que ha tomado el Gobernador y el Ministro me lo ha instruido”.

Leonardo Das Neves señaló que “estamos trabajando en la redacción del proyecto de ley, en el que vamos a incorporar, por una estricta razón de seguridad pública, que aquel que supere 1.5 de alcohol podrá ser demorado de 6 a 12 horas, hasta que mejore su estado”, y agregó que “los municipios adherentes podrán reglamentar la ley y las sanciones a los infractores”.

“Estamos trabajando todos estos temas con el Ministro Massoni, quien está permanentemente en los controles con la APSV y observa esta problemática”, indicó el funcionario provincial, y sostuvo que “además, el 26 y 27 de marzo asistiremos a la reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial y allí también vamos a abordar todos estos temas con las demás provincias”.

