El Gobierno del Chubut licitó vehículos pesados destinados al Servicio Provincial de Manejo del Fuego

En esta oportunidad, las empresas ofertaron la compra de una topadora, un camión y carretón para el transporte de la misma y minibuses para el transporte de personal de brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

El Gobierno del Chubut, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público y la Secretaría de Bosques, realizó este lunes la apertura de sobres correspondiente al segundo llamado de la Licitación Pública Nacional PROSAP-IV-620-LPN-B-, enmarcada en el Proyecto de Fortalecimiento del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) -a través de la línea Prosap- impulsada por el gobernador Mariano Arcioni.

El acto tuvo lugar en las oficinas de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Ministerio de Economía y Crédito Público, y fue encabezado por el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta; el subsecretario de Coordinación Financiera, Julián Galende; oferentes y personal de la UEP y del SPMF.

Tras el acto licitatorio el secretario de Bosques, Rodrigo Roveta, señaló que “en este caso se volvió a llamar a licitación para la adquisición de una topadora, un camión y carretón para el transporte de la misma y minibuses para el transporte de personal de brigadistas del SPMF, fortaleciendo y mejorando todo el sistema de manejo del fuego que el gobernador Arcioni fijó como prioridad en esta gestión”.



“Proyecto integral”

Roveta remarcó la importancia que imprime el Gobierno Provincial sobre las tareas de prevención de incendios forestales, recordando que “no solo venimos de licitar la renovación del parque automotor liviano y pesado, sino que es un proyecto integral que también tiene una inversión muy fuerte en infraestructura, como la ejecución del nuevo edificio de la Brigada de Incendios en Las Golondrinas y un componente importante en capacitación del personal”.

“Capacitación y profesionalización”

Sobre este último punto, el funcionario provincial destacó que “creemos que el recurso humano es clave también en cada una de las áreas y particularmente en el área de incendios apostamos a la permanente capacitación y profesionalización en todo lo vinculado a las tareas de control y prevención de incendios en nuestra cordillera”.



Ofertas

La escribana adscripta de Gobierno, Daniela Fernanda Ratti Viña, abrió los sobres correspondientes a la Licitación Pública Nacional PROSAP-IV-620-LPN-B dividida en cuatro lotes.

Para el primero, que consta de una topadora, la empresa VIALERG S.A. ofertó un modelo marca Astarsa AAD6 por un valor total de U$S 419.900 y U$S 35.990 por el patentamiento, inscripciones y capacitación. Por su parte, la empresa PATAGONIA MAQUINARIAS S.R.L. ofertó por un valor de U$S 533.635 un modelo, marca Jhon Deere 750J-II, con patentamiento, inscripciones y capacitación por $ 52.723.935.

Para el tercer lote, un carretón tipo carga todo para 30 TN, VIALERG S.A. ofertó por un valor total de U$S 382.883 y el patentamiento, inscripciones y capacitación del modelo marca Astarsa AA30 por U$S 49.774,79. Asimismo, la empresa ABERCAR S.R.L. cotizó un modelo marca Comar S12-28 por un valor total de U$S 205.020, con un valor de flete, inscripción y patentamiento por $ 3.900.000.

En el cuarto lote, que contempla dos minibuses para el transporte de pasajeros, VIALERG S.A cotizó un modelo Mercedes Benz por un total de U$S 243.100, más el patentamiento, inscripciones y capacitación por U$S 31.603, mientras que la empresa FIORASI S.A. cotizó móviles marca Iveco por un total de $ 129.273.888 (incluido el flete y la inscripción inicial).

Para el segundo lote no se registraron ofertas.