El Gobierno del Chubut lanzó financiamiento a tasa 0 para prestadores turísticos y productores

Será para los afectados a la emergencia sanitaria que no hayan accedido a otros beneficios financieros. Hasta 12 meses de gracia para la devolución de los créditos.

El Gobierno Provincial a través de los Ministerios de Turismo y Áreas Protegidas y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio lanzó la línea de Crédito Covid 19 Chubut, destinada a prestadores turísticos y productores afectados por la Emergencia Sanitaria.

Se trata de un financiamiento otorgado a través del Banco del Chubut; por un monto de hasta 100.000 pesos, a sola firma, con una tasa del 0% bonificada por el Consejo Federal de Inversiones, con una devolución de hasta 30 meses con 6 meses de gracia incluida. En el caso de los prestadores turísticos, tendrán hasta 12 meses de gracia incluida.

“Junto al ministro Leandro Cavaco y por decisión del Gobernador Mariano Arcioni presentamos esta línea de crédito destinada a aquellos que no han podido acceder a otros beneficios financieros, en este momento tan delicado para el sector turístico y los pequeños productores locales. Es otro elemento más que el Gobierno pone a disposición para ayudar a superar la situación”, expresó el ministro de Turismo, Néstor Garcia.

Prioridades

Se priorizará el financiamiento de personas humanas y jurídicas radicadas en Chubut que hayan sido excluidas de las excepciones mencionadas en el artículo 6 del DNU 297-2020; aquellos que no puedan acceder al sistema financiero tradicional; que sean microempresas; o que no hayan accedido a otras líneas de financiamiento creadas para asistir a empresas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

En el caso del sector turístico, se priorizarán aquellas actividades directamente vinculadas de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Turismo 25.997. Para Guías de Turismo, Guías de Pesca, Guías Balleneros e Idóneos en Turismo Alternativo. El monto del crédito será de hasta 50.000 pesos.

De quedar remanente de fondos, se podrá ampliar el alcance a otras categorías de PyMES y actividades que, si bien fueron exceptuadas, se haya demostrado siempre que cumplan con las demás características.

Inscripción

Los interesados deberán consignar nombre y apellidos o razón social, CUIT, domicilios fiscal y legal, actividad, teléfono de contacto, y correo electrónico a creditocovid19chubut@gmail.com, hasta el 26 de mayo.

Una vez aceptado al aspirante al crédito como potencial beneficiario, se deberá remitir a ese correo la documentación en formato digital, que tendrá como plazo máximo de presentación el 16 de junio próximo.

