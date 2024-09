El Gobierno del Chubut invita a jóvenes de la provincia a participar del Programa País Federal

Los postulantes deben tener hasta 30 años y ser estudiantes avanzados o egresados de carreras de grado. Este sábado 28 de septiembre se realizará un examen simultáneo entre todas las filiales, incluida la de Chubut.

El Gobierno del Chubut invita a jóvenes de la provincia de hasta 30 años, que sean estudiantes avanzados o egresados de carreras de grado, a inscribirse en una nueva edición del Programa País Federal, de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, recordando que este 28 de septiembre se realizará un examen simultáneo entre todas las filiales, incluida la de Chubut, con el fin de concretar la selección de quienes viajarán a Buenos Aires para participar de un seminario de formación política y liderazgo en octubre.

Luego se realizará una nueva selección en Buenos Aires para un viaje a Estados Unidos.

El Programa País Federal reúne a jóvenes de hasta 30 años (en este caso, nacidos hasta 1994 inclusive) con el objetivo de brindarles una experiencia de formación política, académica y de liderazgo, en contacto directo con los principales referentes e instituciones de la Argentina.

El programa es organizado desde el año 1986 y los inscriptos tendrán una etapa de selección para participar del País Federal en Buenos Aires, durante una semana. Y allí, entre jóvenes de toda la Argentina, se realizará una nueva selección para participar de un viaje a Estados Unidos con el fin de conocer las sedes institucionales principales.

En la edición del año pasado, un chubutense, el actual concejal de Rawson Juan Flores Revillot, fue seleccionado en Buenos Aires y participó del viaje que se extendió casi un mes en Estados Unidos. En instancias anteriores también hubo chubutenses que fueron seleccionados para la experiencia en el país del norte: por ejemplo, la presidenta de la FURP en Chubut y actual subsecretaria de Relaciones Institucionales, Macarena Acuipil.

Entre los requisitos para participar están ser de nacionalidad argentina, estudiantes avanzados o con estudios de grado finalizados; y no se requiere estudios de inglés.

Para acceder al examen para la selección, que se realizará este sábado 28 de septiembre en simultáneo en todas las filiales, en el caso de Chubut será en la Biblioteca de la Legislatura del Chubut, ubicada en la ciudad de Rawson.

El formulario de inscripción está disponible en el link https://forms.gle/vyjJc2aB7gMcJKVG6

Para más información, las personas interesadas podrán escribir al mail furpfilialchubut@gmail.com, o bien acceder al link https://furp.org.ar/es/seminario-pas-federal-50.htm

La FURP basa su acción en la necesidad de desarrollar recursos humanos ofreciendo una capacitación integral que trascienda la preparación específica y que permita al futuro profesional, empresario o intelectual incorporarse a la vida nacional con una amplia visión de los problemas a resolver y nuevas perspectivas de abordaje para dichas problemáticas.

La Fundación no es una institución gubernamental y no recibe ayuda del Gobierno Nacional ni de partidos políticos, por lo que no hace política partidaria.